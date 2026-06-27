40代からの夏Tシャツ、これで正解かも。ユニクロ「ミニT」が骨スト体型にハマる理由
40代の夏コーデで、頼りになるのがユニクロ（UNIQLO）のTシャツ。なかでも気になるのが、コンパクトな丈感の「ミニT」です。ただ、「若い子向けでは？」「ピタッとして体のラインを拾いそう」と、手に取るのを迷っている人も多いのではないでしょうか？
実はこのミニT、サイズ選びと合わせ方を工夫すれば、40代のデイリーコーデにもかなり使いやすい1枚。骨格ストレートで上半身に厚みが出やすい筆者も、実際にユニクロ「ミニT」をリアルバイして大正解でした。
40代にも使いやすい理由は“短すぎない丈感”
ユニクロの「ミニT」は、名前だけ見るとかなりコンパクトな印象がありますが、実際に着てみると大人にも取り入れやすい絶妙な丈感が魅力。
▲ミニT ￥1,500（税込）※編集部調べ / ユニクロ （※普段Mサイズを選ぶことが多いですが、今回は肉感を拾わないように「XLサイズ」をチョイスしました！）
出して着ても長すぎず、インしてもお腹まわりがもたつきにくいのがポイント。腰位置が自然と高く見えるため、シンプルなTシャツコーデでもバランスよく仕上がります。生地には適度な厚みとストレッチ感があり、体のラインを拾いすぎにくいのも大人にはうれしいところ。骨格ストレートのように上半身に厚みが出やすい体型でも、ペラッと見えにくく、きれいめな印象で着られます。
骨ストは“普段より１〜２サイズ上”が狙い目
骨格ストレートの場合、コンパクトなトップスをジャストサイズで選ぶと、胸まわりや二の腕の肉感が強調されることもあります。
そこで意識したいのが、身体のラインにつかず離れずのサイズ感。今回筆者は、普段Mサイズを選ぶことが多いところ、ユニクロ「ミニT」はXLサイズを選びました。サイズを上げても丈が長くなりすぎないため、だらしなく見えにくいのがミニTのいいところ。袖口が斜めにカットされているので、二の腕もすっきり見えやすく、Tシャツ特有のカジュアル感もほどよく抑えられます。
ハイウエストボトムスならインしてもすっきり
コンパクトな丈感のミニTは、ハイウエストボトムスと相性抜群。上半身と下半身のバランスが取りやすく、脚長見えも狙えます。例えば、シャツワンピースをスカート風にアレンジした着こなしにも好相性。トップスをインしてもお腹まわりに生地がたまりにくく、ウエストラインがすっきり見えます。
さらに、ワンピースの袖を腰に巻くことで、お腹まわりをさりげなくカバー。ウエスト位置は高く見せつつ、気になる部分だけ自然に隠せるため、40代のTシャツコーデにも取り入れやすい着こなしです。
インしなくても決まる。ワイドパンツも重ね着も好バランス
トップスインが苦手な人にも、ユニクロ「ミニT」は使いやすい１枚。丈が長すぎないため、インしなくてもウエスト位置がぼやけにくく、ワイドパンツともバランスよくまとまります。
ワイドパンツは、トップスの丈が長いと重たく見えがちですが、ミニTなら自然と腰まわりで止まり、全体がすっきり。おへその少し上あたりにウエスト位置がくるボトムスを選ぶと、よりスタイルアップして見えます。
首元が詰まったデザインなので、ネックレスを足して縦ラインを作るのもおすすめ。顔まわりから胸元に抜けが出て、シンプルなTシャツコーデも大人っぽく整います。
また、キャミワンピースやサロペットのインナーとしても優秀です。普通のTシャツだと脇やお腹まわりに生地が余りやすいですが、ミニTなら収まりがよく、重ね着してももたつきにくいのが魅力。
Tシャツ×デニムの定番カジュアルにレースキャミを重ねるだけで、40代にも似合う今っぽい着こなしに仕上がります。
「40代だから」「骨格ストレートだから」と避けていた人にこそ試してほしい、ユニクロの「ミニT」。サイズを少し上げて、腰位置がきれいに見えるボトムスと合わせれば、夏のTシャツコーデがぐっとすっきり見えます。Tシャツ１枚では決まりにくいと感じていた人ほど、試してみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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