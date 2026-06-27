ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「がけが崩れている」鎌倉海浜公園水泳プール近くで通報…けが人はな… 「がけが崩れている」鎌倉海浜公園水泳プール近くで通報…けが人はなし 「がけが崩れている」鎌倉海浜公園水泳プール近くで通報…けが人はなし 2026年6月27日 20時30分 カナロコ by 神奈川新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 鎌倉海浜公園水泳プールの近くの崖。草木で覆われていた部分が崩れ落ちた＝２７日、鎌倉市坂ノ下 ２７日午後５時ごろ、鎌倉市坂ノ下の鎌倉海浜公園水泳プール近くで「がけが崩れている」と１１９番通報があった。 市などによると、表土部分が高さ約１５メートルにわたり崩れた。けが人や物的被害はない。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【動画あり】山梨の地震で相模原など震度５弱 神奈川県内２人けが 中井町で土砂崩落 神奈川にはM８級の恐れ 危険度Ｓの活断層も複数 政府調査委が確率更新 神奈川県、防災ＬＩＮＥアカウントを刷新 地震への備え中心に内容を強化 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 訪問介護, 老後, 葬儀, 大船, ネジ, 葬祭, 大学, 上田, リハビリ