鎌倉海浜公園水泳プールの近くの崖。草木で覆われていた部分が崩れ落ちた＝２７日、鎌倉市坂ノ下

２７日午後５時ごろ、鎌倉市坂ノ下の鎌倉海浜公園水泳プール近くで「がけが崩れている」と１１９番通報があった。

市などによると、表土部分が高さ約１５メートルにわたり崩れた。けが人や物的被害はない。