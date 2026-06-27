日本はVSブラジルなのに…「流石に羨ましすぎる」「どーなってんの」 “W杯王者の山”にもはや嫉妬
決勝トーナメント組み合わせ
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）の1次リーグJ、K、L組で決勝トーナメント（T）を戦う32チームが決まる。連覇を狙うJ組のアルゼンチンは既に1位での決勝T進出が決定。幸運すぎる組み合わせに様々な声が上がっている。
メッシが今大会2戦5発で、W杯歴代最多18得点とするなど、好調のアルゼンチン。27日（同28日）の1次リーグ最終戦を前に、J組1位突破が決定している。
大会中も変動するFIFAランクでアルゼンチンは2位。決勝T1回戦は、64位と格下のカーボベルデと対戦する。2回戦は26位エジプトと28位オーストラリアの勝者。まだ暫定だが、準々決勝で対戦する可能性がある中で最もランクが高いのが11位コロンビアと、組み合わせに恵まれている。
17位の日本は決勝T1回戦で5位ブラジルと対戦。日本にとっても厳しいだけでなく、ブラジルから見ても油断できない組み合わせ。アルゼンチンのブロックを見たX上の日本ファンからは、様々な声が寄せられた。
「アルゼンチンの山、流石に羨ましすぎる」
「アルゼンチンめっちゃイージーな山に入ってるじゃんw」
「アルゼンチンのトーナメントの組み合わせ美味し過ぎるやろ」
「アルゼンチンが大当たりの山引きすぎてるだろ」
「アルゼンチンの山ズルい」
「組み合わせ恵まれ過ぎやろどーなってんの笑」
他の強豪国ではフランスVSスウェーデン、オランダVSモロッコなどが決定している。
（THE ANSWER編集部）