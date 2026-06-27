北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組で日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分け、組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。後半21分、途中交代でベンチに戻ったMF堂安律は怒りをにじませた様子だったが、その1分後に訪れたハイドレーションブレイクで取った振る舞いが称賛されている。

「世界一の団結力」を掲げる日本らしさが見えたシーンだった。

後半21分、堂安は交代を告げられ、ベンチに戻った。その際、怒りとも取れる表情を浮かべ、ベンチの一番奥へ。本人は森保監督に向けたものではないなどとメディアを通じて発信しているものの、理由は明かしていない。ただ、フラストレーションが溜まることがあったのは事実だろう。しかし、すぐに試合がハイドレーションタイムに突入すると、ベンチを飛び出し、MF田中碧らに積極的に声をかけて仲間を鼓舞した。

今大会は守備にも体を投げ打ち、勝利のために身を粉にしている日本の10番。この様子を見逃さなかったファンからは、X上で「ハイドレーション時にはちゃんと切り替えてて偉い」「すぐに切り替えて給水タイムで仲間に声をかけてサポートする姿にくるものがある」「堂安も雰囲気切り替えてたね」「飲水タイムでは気持ちを切り替え、率先して声を掛ける献身的な行動に」との声が寄せられ、胸を打たれた様子だった。

また、THE ANSWERで解説を務めた元日本代表FW久保竜彦氏も「ベンチの一番奥に引っ込んでさ。（1分後の）ハイドレーション（ブレイク）の時には出てきたやん。そこにおったけえ、声出しよったけえ。『チーム』って感じがしたよね。それを見た時に『ああ、良いチームやな』『ああ、成長してんな』って思ったよ」とドラゴン節で称賛し、日本の献身性に唸っていた。



（THE ANSWER編集部）