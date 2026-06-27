◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第３戦 カボベルデ０―０サウジアラビア（２６日、ヒューストン競技場）

２６日（日本時間２７日）の１次リーグ（Ｌ）Ｈ組で、初出場のカボベルデ（同６７位）が、サウジアラビア（同６１位）と対戦し、０―０で引き分けた。３戦無敗で勝ち点を３に積み上げ、初出場ながら２位通過で決勝トーナメント進出を果たした。

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０―０で試合を終えたカボベルデの選手たちは、ウルグアイが敗れてＨ組２位が決まると、至る所で喜びを爆発させた。滋賀県とほぼ同じ面積のアフリカの島国。人口は５０万人強で、決勝トーナメントに進出した国では最少だ。ブビスタ監督は「不可能はないと示せた」と誇る。

強豪スペインとウルグアイから勝ち点１ずつをもぎ取り、迎えた第３戦。サウジアラビアを相手に組織的な守備と連係で主導権を握った。終盤にはＬ・ドゥアルテやダコスタが好機を逸するなど決定力に課題は残したが、終始優勢だった。１９９８年フランス大会のチリ以来となる全試合引き分けでの突破となった。

半数以上は海外生まれ。各国に移住者のコミュニティーがあり、戦力発掘に力を入れる。父がカボベルデ出身で、生まれ育ったアイルランドでプレーするロペスのように、ＳＮＳでのやりとりがきっかけでカボベルデ代表に加わった例もある。

４８チーム出場に拡大した大会で、期待された新顔の躍進を体現。４０歳のＧＫボジニャのインスタグラムのフォロワー数は約５万人から約１７００万人に急増した。

決勝トーナメント１回戦で前回王者・アルゼンチンと対戦する。オランダ出身のＤ・ドゥアルテ（２６）は「子どもの頃からテレビでアルゼンチンの試合を見てきた。夢がかなうんだ。メッシのような偉大な選手がいるが、まずは（２位突破を）お祝いして、それから次の試合に集中する」と笑顔。指揮官も「全国民が喜んでいると思う。我々らしい試合をする」と大一番へ意気込む。

大西洋に浮かぶ小さな島国・カボベルデ。その代表チーム、愛称「ブルーシャークス」が描く夢物語には、まだ続きがある。

◆０勝での１次Ｌ突破 今大会のカボベルデ（０勝３分け０敗）で５例目。現行ルールである勝ち点３制度に変更された９４年大会以降では２例目。過去には８２年のイタリア、９０年のアイルランドとオランダ、９８年のチリが達成。いずれも１次Ｌの３戦全て引き分け。前回達成したチリはイタリア、オーストリア、カメルーンのいたＢ組を２位で突破すると、決勝Ｔ１回戦でブラジルに敗れた。