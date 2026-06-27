deadmanが12月23日、東京・Veats Shibuyaにて2026年度初の公式ワンマンライブ＜脳内に住む他者の衝動,寄生する悪意は正当な真意＞を開催することが発表となった。

deadmanは2025年に結成25周年を迎え、同年末には自身初のホール公演を東京・大手町三井ホールで開催するなどアニバーサリーイヤーを大団円にて終えた。そして2026年は、ファンクラブ会員限定ライブの東名阪開催などインナー活動を行った。また、2025年のアニバーサリーツアー中にメンバーは、「2026年は一旦の休養と、曲作りに専念する」と発言していたこともあって、メンバー個々はそれぞれのプロジェクトに精力的。2026年のdeadmanは再結成以来、初めてと言っていいほど穏やかだった。

そして12月のワンマン＜脳内に住む他者の衝動,寄生する悪意は正当な真意＞をきっかけとして、スピード感溢れる活動を改めて2027年に展開することが期待されるというもの。当日はリフレッシュした状態で、“25周年を超えた新たなdeadman”を予感させるパフォーマンスが繰り広げられるとのことだ。

また、deadmanファンクラブ“FUZ”会員向け限定販売DVD＆CD(2枚組)『to be and not to be』の通信販売が7月4日10時よりスタートする。同アイテムは2025年3月29日に東京・渋谷Spotify O-WESTで開催されたライブの模様を完全収録したDVD＋CD2枚組のセットとなる。詳細はFC“FUZ”オフィシャルサイトにて。

■ワンマン＜deadman LIVE 2026「脳内に住む他者の衝動,寄生する悪意は正当な真意」＞

12月23日(水) 東京・Veats Shibuya

open18:45 / start19:30

▼チケット

前売6,500円(税込)

※スタンディング

※入場時ドリンク代別途必要

一般発売：8月15日(土)10:00〜

【FC先行 イープラス(抽選)】

受付期間：6月28日(日)21:00〜7月5日(日)21:00

詳細：https://www.fansnet.jp/deadman

【オフィシャルHP先行(イープラス抽選受付)】

受付期間：7月16日(木)12:00〜7月26日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/deadman26-official/

（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

■FC限定販売DVD＆CD『to be and not to be』

2026年7月4日(土)AM10時よりFC“FUZ”にて通販受付開始

詳細：https://www.fansnet.jp/deadman

※6月27日(土)の名古屋FC限定公演より会場販売開始(会場での販売はFC会員限定ライブでのみ行います)

【3枚組(DVD+CD+CD)】

DSDV0025-1〜3 ￥11,000(税込)

▼DISC1 / DVD

＜20250329 Spotify O-WEST＞

01.dlof facs:2.0

02.degreeds centigrade

03.真夜中の白鳥

04.blood

05.rabid dog

06.ミツバチ

07.the dead come walking

08.溺れる魚

09.in the cabinet

10.ドリスからの手紙

11.this day.this rain.

12.体温

13.盲目の羽根と星を手に

14.follow the night light

15.fragile sandy

16.零

17.lunch box

18.quo vadis

19.re:make

20.静かなくちづけ

21.雨降りの悪い夢

22.701126

23.聖者の行進

24.rabid dog

▼DISC2 / CD

01.dlof facs:2.0

02.degreeds centigrade

03.真夜中の白鳥

04.blood

05.rabid dog

06.ミツバチ

07.the dead come walking

08.溺れる魚

09.in the cabinet

10.ドリスからの手紙

11.this day.this rain.

12.体温

▼DISC3 / CD

01.盲目の羽根と星を手に

02.follow the night light

03.fragile sandy

04.零

05.lunch box

06.quo vadis

07.re:make

08.静かなくちづけ

09.雨降りの悪い夢

10.701126

11.聖者の行進

12.rabid dog