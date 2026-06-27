タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時００分）が２７日に放送され、女優の内田有紀（５０）とアイドルグループ・ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）が出演。２人は同局系連続ドラマ「ラストノート」（木曜・午後１０時、７月９日スタート）でダブル主演で恋人役を演じている。

番組では、内田が１８歳で主演したドラマ「１７才‐ａｔ ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ‐」や、２０歳で主演したドラマ「翼をください！」の出演シーンを紹介。内田と同い年の庄司はドラマを熱心に見ていたと話し、印象的な場面を詳細に語った。

当時、ドラマに引っ張りだこの内田。藤本が「ほんとに今と変わらない。（当時は）何本も当時に撮影してたんですか？」とたすねると、「意外と同時じゃなくて、ちゃんと終わったら次っていう」と内田。「ただ、全く次の準備ができる時間がなかったから、だからずっと髪短かったんですよ。髪を伸ばす時間がないまま（次の）ドラマに入るので、切るしかないじゃないですか。だからどんどん短くなっちゃった」とトレードマークのショートヘアについて語った。

これに庄司と藤本は「えーー！そういうことだったんですか？」と驚きの声をあげていた。