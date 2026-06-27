グラビアアイドル・十味が25日、自身のインスタグラムで誕生して1万日目を迎えたことを報告。祝福のコメントが寄せられた。



【写真】感謝の1万日 いろんな意味で絶景ショット

十味は「今日は！生まれて！10,000日目！ 特になにという訳じゃないけど皆に感謝したくなったよ」とつづり、展望台と思われる場所で撮影したバックに絶景が広がるショットを公開。トレーナーにアウターを羽織って、三つ編みで額の上に右手をあてるポーズとともに「いつもありがとう」と記した。



記念の日に、ファンからはお祝いコメントはもちろん、「天使すぎかよ！」「三つ編みがカワイイ」など“かわいい”のオンパレード。「生まれてきてくれてありがとう」「とーみと出会えたことに感謝」などの声が寄せられていた。



前日の24日には「ちょっとレイヤー入れたの気づいてた？」と極細肩ひも姿をアップ。「もっと入れたかったんだけどマネージャーさんには反対されてます みんなはどう思う？」と呼びかけていたが、こちらには「似合ってますよ」「入れてもいいと思います！」「気づかなかった…可愛すぎることに集中しすぎてた…」といった意見が届いていた。



（よろず～ニュース編集部）