19時間以上強火で炊き上げた豚骨スープ！ EIKOKU SHORYU「英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」

記事ポイント EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店は、2026年6月26日にグランドオープンです。トリュフ豚骨脂泡RAMENには、19時間以上炊き上げた豚骨スープと9種類の魚介素材を使用しています。博多創作焼鳥串や3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺もそろうラインナップです。 EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店は、2026年6月26日にグランドオープンです。トリュフ豚骨脂泡RAMENには、19時間以上炊き上げた豚骨スープと9種類の魚介素材を使用しています。博多創作焼鳥串や3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺もそろうラインナップです。

EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店が、東京大学赤門前にグランドオープンします。

ロンドンで培われた経験と理念を原点に、福岡で発展した英国昇龍の東京初出店です。

本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を組み合わせた食事が楽しめます。

EIKOKU SHORYU「英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」

店舗名：EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店所在地：東京都文京区本郷5丁目25-17 本郷美術ビル1階業態：本格豚骨RAMEN・博多創作焼鳥串グランドオープン日：2026年6月26日(金)

EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店は、ロンドンから福岡、そして東京へ続く新たな展開としてオープンします。

東京大学赤門前の店舗では、博多の食文化をベースにした本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串が味わえます。

看板商品は「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」と「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」です。

豚骨と魚介の旨味を重ねる「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」

商品名：トリュフ豚骨脂泡RAMENスープ：19時間以上強火で炊き上げた豚骨スープ素材：9種類の魚介素材麺：福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」使用素材：トリュフ、ポルチーニ茸

「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」は、英国昇龍の技術と発想を象徴する一杯です。

濃厚でありながら雑味の少ない深い旨味に、魚介の奥行きが重なります。

トリュフとポルチーニ茸も使われ、豚骨、魚介、トリュフ、ポルチーニの旨味が合わさっています。

福岡の焼鳥文化をもとにした博多創作焼鳥串

提供内容：博多創作焼鳥串内容：鶏皮巻き串、創作野菜巻き串など

博多創作焼鳥串は、福岡の焼鳥文化に独自の発想を加えた串メニューです。

鶏皮巻き串や創作野菜巻き串などが用意されています。

本格豚骨RAMENと串を組み合わせることで、英国昇龍が掲げる独自のスタイルを味わえます。

野菜を巻いた博多野菜巻串

カテゴリ：博多創作焼鳥串内容：創作野菜巻き串

博多野菜巻串は、博多創作焼鳥串のひとつとして楽しめます。

ラーメンとは異なる串メニューがあることで、食事の組み合わせを広げられます。

博多の食文化をベースにした店舗らしい一品です。

オープン記念の特別企画

実施日：2026年6月26日(金)、2026年6月27日(土)内容：英国昇龍スペシャルフードセット 無料提供セット内容：博多創作焼鳥串を含むスペシャルフードセット〆の一品：トリュフ豚骨脂泡RAMEN または 3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺対象ドリンク：角ハイボール、翠ジンソーダ、レモンハイ利用条件：事前予約必須、17:30以降の利用限定、席利用2時間制ネット予約：ホットペッパーグルメは2026年6月25日(木)より開始、食べログは2026年7月1日(水)より開始

グランドオープン記念特別企画では、博多創作焼鳥串を含むスペシャルフードセットが用意されます。

〆の一品は予約時に選ぶ形で、「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」または「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」から選択できます。

満席になり次第受付終了となるため、特典利用には事前予約が必要です。

豚骨に魚介やきのこの旨味を重ねた一杯と、串メニューを合わせることで、ラーメン単品とは違う食事の組み立てができます。

〆は香りを重ねたRAMENか、チーズを使った濃厚なつけ麺かで選べるため、味の方向性に合わせた楽しみ方ができます。

EIKOKU SHORYU「英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」の紹介でした。

よくある質問

Q. EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店はいつオープンしますか？

A. 2026年6月26日(金)にグランドオープンします。

Q. 看板商品にはどのようなメニューがありますか？

A. 「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」と「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」が看板商品として紹介されています。

Q. オープン記念特別企画では何が用意されますか？

A. 2026年6月26日(金)と27日(土)の2日間、博多創作焼鳥串を含むスペシャルフードセットの無料提供と1時間飲み放題無料が実施されます。

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