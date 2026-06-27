女性アイドルグループ、アップアップガールズ（2）が27日、東京・渋谷のライブハウス、Shibuya WWW Xでツアー「にきちゃん大結束っ！！ 春ツアー2026」のファイナル公演を行った。

終盤では天野あゆら（24）とKAORU（23）の新メンバー2人の加入が発表された。

天野は26年2月から開催していた「アップアップガールズ」新メンバーオーディション2026で唯一の合格者。

KAORUは26年1月からアプガ研修生グループ「UP UP NEW AGEネオアゲ」のメンバーとして活動していた。

新体制のお披露目は、7月31日、8月1、2日に開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」を予定している。

▼2人のプロフィル

◆天野（あまの）あゆら 2001年（平13）9月9日生まれ。北海道出身。趣味はぬいぐるみ集め、特技は魚をきれいに食べること。155センチ。

◆KAORU（かおる） 2002年（平14）10月27日生まれ。神奈川県出身。趣味はセルフネイル、お菓子作り、カラオケ。特技は接客。148センチ。