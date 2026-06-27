女性アイドルグループ、アップアップガールズ（2）が27日、東京・渋谷のライブハウス、Shibuya WWW Xでツアー「にきちゃん大結束っ！！ 春ツアー2026」のファイナル公演を行った。

「さぁ、ツアーファイナル、行くよ〜」のかけ声でスタートし「OVER DRIVE」「全部青春」などの定番曲を次々と披露した。

最初のあいさつで「みなさん、こんばんは〜。私たち『にきちゃん』で〜す」と声を合わせて自己紹介。鍛治島彩（26）は「皆さんに成長した姿をお見せしたかった」。その後で“鉄板ネタ”の鼻リコーダーで盛り上げた。

リーダーの高萩千夏（28）はかすれた声で「今日は私が一番かわいい声です。会場のみんなをメロメロにしちゃうぞ〜。最高のファイナルにしましょう」。

島崎友莉亜（23）は「皆さん、お昼ご飯を食べましたか。私はお魚のお弁当を食べました〜」とほのぼのトークを続けて「この空間が温かくて最高です」。

新倉愛海（23）は「今日は気合が入りすぎてお団子がさらに大きくなりました。闘志と皆さんに届けたいハッピーも増量です」。

兵藤美波（23）は「公演の初日公演で『前へ前へ きらきら輝く』を掲げました。今日はステージから落ちちゃうくらい頑張ります」。

藤永みれい（20）は「春ツアーの目標は『かます』だと言いました。今日はファイナルなので絶対にぶちかまします」。

約2時間で計16曲を披露した公演の終盤では、天野あゆら（24）とKAORU（23）の新メンバー2人の加入を発表した。

天野は26年2月から開催していた「アップアップガールズ」新メンバーオーディション2026で唯一の合格者。「長年の夢だったアイドルを、こんなすてきなグループでかなえられてうれしい。全身全霊で頑張ります。でっかいどう、北海道出身。メンバーカラーは水色です」と自己紹介した。

KAORUは26年1月からアプガ研修生グループ「UP UP NEW AGEネオアゲ」のメンバーとして活動していた。事前に知らされず、会場後方でステージを見つめていたKAORU。驚きと喜びと涙をこぼしながら「KAORUです。うれしいです。本当にビックリしたんですけど、これからも応援をしていただけるように頑張ります」とあいさつした。

新体制のお披露目は、7月31日、8月1、2日に開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」を予定している。