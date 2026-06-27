赤ちゃん犬が、人生初の洗車機に入ってみたら…？愛おしすぎるその反応は、記事執筆時点で6万回以上再生され、「大パニックw」「抱きしめてあげたい」などのコメントが寄せられています。

【動画：『洗車機』に入ったら、一緒に乗っていた赤ちゃん犬が…初めての経験で見せた『愛おしすぎる反応』】

人生初の洗車機に興味津々！

TikTokアカウント「豆柴わかの日常」に投稿されたのは、豆柴の赤ちゃん「わか」くんが人生初の洗車機を体験したときのご様子。

早速洗車がスタートすると…ゴォーッと音を立てて大きな機械が動き出し、一斉に大量の水が車体に吹き付けられます。

わかくんの目は一瞬で釘付けに！「な、なんだこれ……！？」と言わんばかりの、おめめを丸くしたビックリ顔で、窓の外を見つめていたそうです。

近づいて見ていたら…

最初は驚いていたわかくんですが、好奇心には勝てなかったのか、車のフロントガラスに大接近。真剣な表情で、激しく流れる水を目で追っていたといいます。

ですが、窓の上の部分にまで水が勢いよく降りかかってくると事態は一変。その大迫力にビックリしたわかくんは、大慌てで後ずさりしてしまったそうです。

最後は飼い主さんのもとへ

最後はたまらず飼い主さんのところまでやってくると、「ちょっと、これ本当に大丈夫なの…？」と訴えかけるような、不安げな目でじっと見つめてきたのだとか。わかくんのピュアな反応に、愛おしさを感じずにはいられません。

この投稿は、TikTokで6万回以上再生され、コメント欄には「大パニックw」「ビックリしちゃったお顔が可愛い」「大丈夫だよって抱きしめてあげたい」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『豆柴わかの日常』さまでは、わかくんの日常や成長の様子が数多く投稿されています。わかくんの愛らしい姿が気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「豆柴わかの日常」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。