女の子が歯ブラシ片手にわんこの元へ。『イーッ』と言うと、わんこが賢すぎるまさかの行動に…！？話題の投稿は37万回再生を突破し、「大きな子どもみたい！」「なんてお利口さん」「わたしもイーッってしてた(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：女の子が『大型犬の歯磨きをした』結果→口を開けてほしくて『イーッ』と言うと…賢すぎる『まさかの行動』】

女の子がわんこの歯磨き♪

TikTokアカウント「golden_luke216」の投稿者さんの愛犬は、ゴールデンレトリバーの「ルーク」くん。日ごろからご夫婦の娘さんとイチャイチャ戯れたり、かくれんぼして遊んだり…と、仲良く過ごしているのだそう。そんなルークくんと娘さんの微笑ましい日常をご紹介します。

この日、歯ブラシ片手にルークくんの前に座り、『イーッ』と声をかけた娘さん。すると、まさにイーッと歯をむき出しにして応えるルークくんの姿が…！磨きやすいように歯を出してあげるなんて、お利口さんすぎて頭が下がります。

『イーッ』と言うとわんこは…？

ルークくんがしっかり歯を見せてくれるので、前後左右どの角度からも歯ブラシが難なく入っていきます。イーッとすると必然的に鼻にしわが寄ってちょっぴり怖い顔になってしまいますが、なんのためらいもなく歯磨きを進める娘さん。日ごろの仲の良さがうかがえる場面にほっこりしてしまいます。

イーッをしてくれるルークくんに、もちろんお礼も忘れません。よしよしと優しく撫でてあげる娘さんを、ルークくんも穏やかに受け入れていたそう。平和な時間が流れるひとときには、思わず頬も緩んでしまいますね。

微笑ましい関係にほっこり♡

すべての歯をくまなく磨いて歯磨きは終了！『終わったよ！お利口さん』と娘さんに褒められて、心なしかドヤ顔のルークくん。得意げな表情からは日ごろのお兄ちゃんっぷりも垣間見えます。

何気ない日常の中にも愛情と信頼がたっぷり！仲良し兄妹の一コマは、多くの人にとびきりの笑顔を届けたのでした。

この投稿には「すごいいい子だね！」「イーってなってるのに撫でられてて可愛い♡」「ちゃんと褒めてあげてエライ」などのコメントが寄せられています。

ルークくんと娘さんの素敵な関係をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「golden_luke216」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「golden_luke216」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております