犬に言ってはいけない『言葉』5選

詳しくは次項でお伝えしますが、犬は飼い主さんの声のトーンや表情、態度から感情を敏感に読み取り、ネガティブな意味を察してしまうことがあります。愛犬を精神的に苦しめるNGワードは絶対に発してはいけません。

1.「嫌い」

存在を否定するような拒絶の言葉は、犬を深く傷つけます。イタズラをした愛犬に、つい『もう！○○なんて嫌い！』と口にしてしまったことはありませんか？

「嫌い」「ダメ」といった否定・拒絶する言葉は、犬を精神的に苦しめます。自分は嫌われているのではないか…と、今まで注がれていた愛情を疑ってしまいます。たとえ冗談のつもりでも、愛犬を拒絶するような言葉を使うのはやめましょう。

2.「あっち行って」

犬は基本的に飼い主さんにかまってほしい動物。忙しかったり余裕がないからと「あっち行って」「邪魔」と邪険にすると、犬は精神的に追い詰められてしまいます。

そばにいたい、遊んでほしいと近寄ったのに、強い言葉で拒絶されると傷ついてしまうことは理解できるでしょう。何度も繰り返されると、恐怖心から顔色をうかがったり、そばに行くこともできなくなるかもしれません。

3.「バカ」

犬と一緒に暮らしていると、時おりみせるおっちょこちょいな行動に「おバカさんだね～」と呟いてしまうこともあるでしょう。愛情を込めた「バカ」は問題ありませんが、蔑んだ表情で「バカ！」と強い口調で言い放つのはNGです。これらの違いを犬は敏感に察知します。

「バカ」「アホ」といった見下す言葉を投げかけ続けると、その言葉自体をネガティブなものと認識し心を閉ざしてしまう原因になります。

4.「なんでできないの？」

トレーニングがうまくいかない、失敗をしたときに「なんでできないの？」と強い口調で叱った経験はありませんか？トレーニングが思うように進まないのは、犬の性格、学習スピード、飼い主さんの教え方…多くの要因が絡んでいることが多いもの。

何度も責められると萎縮してうまくできず、トレーニングは停滞する悪循環に。そもそも犬はわざと失敗しているわけではありません。「なんで？」と責める言葉は使わずに、できたことを根気強く褒めてあげましょう。

5.「面倒くさい」

日々の犬のお世話は多岐にわたりますよね。水を取り替えるといったすぐに終わるものから、シャンプーなど時間がかかるものも多くあります。うっかり発した「面倒くさいな…」このワードを犬はしっかり聞いています。

こういったひとり言が自分に向けて放たれたネガティブな発言だと受け取り、さらに自分のお世話に対して負の感情を抱いていることも理解してしまうかもしれません。うっかり傷つける言葉を吐かないよう気をつけてください。

犬は人間の会話を理解しているの？

犬は人間の会話を丸ごと理解しているわけではありませんが、単語や「声のトーン」「表情」を組み合わせて意味を汲み取っているといわれています。平均して80～90ほどの単語を覚えることができ、中には200語以上の単語を習得した犬もいるほどです。

犬の言語理解にはこのような特徴があります。

単語の記憶 声のトーンとイントネーション 文脈と非言語の組み合わせ

「おすわり」「ごはん」「散歩」といった単語を、特定の行動やごほうびと結びつけて合図として記憶します。そして犬は言葉そのものだけでなく「誰が・どんなトーンで」話しているのかを察知し、聞き分けています。

さらに飼い主さんの表情、ジェスチャー、その場の状況全体から意味を汲み取って会話の意図を推測します。

これらを総合すると、犬はポジティブな言葉なのか、あるいは悪意のある言葉なのかを見極める能力も持っていることになりますし、実際にさまざまな研究により見解が発表されています。

ですから、犬に言ってはいけない言葉が存在するのです。

まとめ

犬は言葉の意味自体を理解していなくとも、さまざまな情報を総合的に判断して、言葉に含まれるニュアンスを汲み取ることが可能です。ですから、悪意のある言葉を投げかけてしまうと、わたしたちと同じように落ち込み深く傷つくのです。

「大好き」「いい子」といったポジティブなワードは、犬の自己肯定感を高め自信につながります。日頃から愛情のこもった前向きな言葉をかけてあげましょう。