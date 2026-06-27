小さな赤ちゃん犬をお家に迎えたら、想像していた以上にどんどん体が大きくなっていって…？衝撃のビフォーアフターが話題になっています。

【写真：小さくて尊い赤ちゃん犬と写真撮影→4ヶ月後、同じように撮ってみたら…】

お迎え当時は小さかった赤ちゃん犬

TikTokアカウント「kiru__o1213」に投稿されたのは、サモエド×シベリアンハスキーのMIX犬「稀琉（キル）」くんの成長記録です。ご家族は稀琉くんをお家に迎えてから、定期的に抱っこして写真を撮影しているそう。

初めて写真を撮影したのは、稀琉くんがお家にやってきた2026年2月19日。当時の稀琉くんは体重5kgの赤ちゃん犬で、ご家族の腕の中にすっぽりおさまってしまうほど小さかったとか。まるでぬいぐるみのように可愛い姿に、キュンとせずにはいられません！

ところが稀琉くんが小さかったのはほんの一瞬で、3月16日には体重が9.4kgまで増え、3月24日には10kgを突破したそう。まだ余裕で抱っこできる大きさですが、約1ヶ月で体重が倍になるなんて、赤ちゃん犬の成長スピードには驚いてしまいますね！

たった4ヶ月で驚くほど巨大化！

その後も稀琉くんはすくすく成長し、4月5日には12.5kg、5月16日は19.1kg…とどんどん体重が増えていったそう。5月22日に20kgを突破した後も成長が止まることはなく、5月28日には21.4kgに。

そして最新の写真が撮影された6月6日には、22.6kgになっていたという稀琉くん。お迎えからまだ4ヶ月ほどしか経っていないのに、まさかここまで巨大化するとは…。これでまだ子犬だということが信じられません！

もはや人間の子どもと同じくらいのサイズなので抱っこするのも大変そうですが、稀琉くんが大人しく身を委ねている姿は、なんだか大きすぎる赤ちゃんのようで愛おしいです。これからも稀琉くんがご家族に愛情を注がれて、健やかに成長していけますように。最終的にどれくらい大きくなるのか、楽しみですね！

内面の幼さも可愛い

すでに体は成犬並みに大きい稀琉くんですが、中身はまだまだ幼くてヤンチャで甘えん坊さんなのだとか。元気よく駆け寄ってきて、ご家族が吹っ飛ばされてしまうことも！自分の大きさや力の強さをわかっていなさそうなところも、可愛くて憎めない稀琉くんなのでした。

稀琉くんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kiru__o1213」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kiru__o1213」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。