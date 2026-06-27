リュック、ショルダー、それともトート？ 雨の日も使える防水バッグ5選【梅雨モノグランプリ2026】

雨の日にバッグをどうするか、これ案外深刻な問題です。ノートPCなどの電子機器にモバイルバッテリーやACアダプターといったデジタルガジェットなど、いつもバッグに入れている荷物はどれひとつ濡らしたくないじゃないですか。

しかも最近人気はリュックというのも悩みに拍車をかけてくれます。懸命に傘を後ろに向けて差しても風が吹けば関係なかったり、そもそも傘がそこまで大きくなかったりして、気づけばリュックの上はビショビショなんてことも。

他にもトートバッグを雨の日に使うのは無理じゃないかなど、雨とバッグはとにかく相性が悪いわけです。そうと分かれば、バッグ自体が防水性があればいいわけです。もちろん近年増えているゲリラ豪雨にも負けない防水性があれば、安心この上ないわけです。

GoodsPress Web主催「梅雨モノグランプリ2026」では、そんな梅雨から夏にかけての雨のシーズンに活躍間違いなしな防水バッグ5点を優秀賞に選定しました。

さらにその中から、モノメディア「GoodsPress」の3媒体（月刊誌、Web、電子版）の編集長3人が大賞を決定します。

▲審査員は左から月刊誌『GoodsPress』編集長・中山剛介、『GoodsPress』統括編集長兼『GoodsPress Web』編集長・澤村尚徳、電子版『週刊GoodsPress DIGITAL』編集長・金子剛士の3名

■やっぱり自分が好きなカタチがいいのか

中山 ホワイタージュ、パッドが最高なんですよね。

金子 これ意外と安定しますね。

ーー中山さんはショルダー派？

中山 そうですね。梅雨こそ両手が空いてないと。両手が空くとなるとリュックになりますが、雨の日はリュックよりショルダーのほうがいいと思うんですよね。

金子 中山さん、ホワイタージュのメッセンジャー、すごく似合うね。

澤村 似合う似合う。

ーーショルダーという意味ではエースのラグレンティスはどうですか？

中山 X-Pacに止水ファスナーってのが、雨に強そうでいいですね。

金子 わかる。見ただけで雨の日もOKって感じ。ただ僕は、バッグは基本ひとつを使い回したいんですよ。そうなると仕事用としてはちょっと小さいんだよなぁ。

ーー週末用かもですね。ただPCを持ち歩かない人なら、これぐらいでも通勤も使えるかも。

澤村 たしかに。旅のサブバッグとしてもちょうどいい感じですよね。

ーー旅にも使えるバッグといえばミレストですが、このモデルはどうですか？ いかにも水に強いですって感じですが。

中山 まずサイズがいい。

澤村 たしかこのLIKIDシリーズは防水がすごいんですよね。20000mm防水とかそんなんじゃなかったかな。

ーー耐水圧は25000mmですね。雨の日でも傘で覆う必要ないぐらいですね。

金子 しかも1万円ちょっとでコスパめっちゃいい。

澤村 ちなみにミレストは、ほとんどのバッグの背面にスーツケースのハンドルを通す部分があるんですよ。

中山 ビジネス系なら、そういう機能はあるとうれしいですね。

澤村 いやー悩むな。どれもいい。

ーー澤村さんはトート好きですよね。

澤村 そうですね。

ーーブリーフィングのトートバッグはどうですか？

澤村 これもいいんですよ。雨の日にトートは考えたことなかったし。

中山 しかもかっこいいですよね、このトート。

ーー金子さんは全部着用してますが、何か気になるものはありましたか？

金子 そもそも雨用のバッグという感覚がないんですよね。だから普段使いもできるという観点で見ちゃうかなー。

ーーではそろそろ大賞を決めたいと思います。

中山 僕はホワイタージュです。やっぱりこのショルダーパッドのMIYAVIE（ミヤヴィエ）がいい。雨とは関係ないですが。重さを感じないし、単純にメッセンジャーのカタチは雨の日と合うと思うんです。リュックは傘を差していても雨があたりますが、メッセンジャーならすぐに前持ちにできて、しかも両手が空く。しっかり防水ですし。

澤村 私はブリーフィングのトートですね。トートってコットン製が多いじゃないですか。だから雨の日は使いにくいんですが、これはフタができるのがいい。トートって荷物全部まとめて放り込めるのがいいんですよ。

ーー適当に放り込んでるから忘れ物とか失くし物が多いんですね（笑）

澤村 そうかも（笑）。

ーーでもやっぱり雨の日もトートを使いたい？

澤村 そうですね。ちょっと大人な雰囲気にもなりますし。

ーー防水のトートバッグって、素材の影響からかバケツっぽくなりがちですが、そんな感じないですしね。

中山 素材感もいいですよね。

ーー金子さんはどうですか？

金子 そもそも雨用のバッグという概念がないので、普段も使えて雨に強いという観点で選ぶと、ブロスキーアンドサプライですね。レザーだから、おじさんが背負っていてもそんなに若作りしていないように見えるし。でも最後までミレストと迷ったんですよね。

中山 ミレスト、15インチぐらいのPCなら入るんですよね？

ーーそうですね。

中山 しかも1万1000円と考えるとコスパはかなりいい。仕事にも使えるし。

ーー結果は割れちゃいましたね。でもいろいろ意見を聞いていると、みなさんミレストもいいよねとなっていたのが印象的です。ちなみに僕はミレスト推しです。傘を差す時に気にしなくていいし、サイズ感がちょうどいい。サイドポケットもあるし。仕事でも十分使えます。

澤村 それに防水だけど、素材がごわごわしていないのもポイントですね。

金子 たしかにマットでやわらかい。何よりコスパがいい。

ーーでは、全員から「いいね」をいただいたので、防水バッグ部門の大賞はミレストの「LIKID フラップバックパック ブラック」とさせていただきます。ありがとうございました。

＜大賞＞

■超強力耐水性能で荷物を雨からしっかりガード

MILESTO

「LIKID フラップバックパック」（1万1000円）

“毎日を旅するように暮らす”をコンセプトにさまざまなアイテムを展開しているMILESTO（ミレスト）。中でもブランド史上最高の撥水性と耐水圧を誇るのが、LIKID（リキッド）シリーズです。この「フラップバックパック」はカジュアルかつミニマルなデザインで、マットな生地の風合いで、仕事からプライベートまで使いやすいバッグです。

生地の耐水圧はなんと25000mm。さらに止水ファスナーも使われていて、雨からしっかり荷物を守ってくれます。

サイズはW250×H400×D130mmで容量は約18L、重さは650g。内部には15インチまで対応のPCポケットを備え、メイン収納部には表側にある縦のファスナーを開いてアクセスも可能です。

他にも、ボトルや折りたたみ傘入れにぴったりなサイドポケットや背面側のポケットなど、シンプルながらも収納部はいくつもあり、使い勝手も問題なし。メイン収納部の開口部はヒモで締める構造になっていて、少し大きめの荷物にも対応できるのもポイントです。

>> MILESTO

＜優秀賞＞

■週末バッグや旅のサブバッグにピッタリ

ace.

「ラグレンティス クロスX ショルダーバッグ 横型」（1万450円）

旅行から日常、ビジネスまで幅広いシーンで使えるバッグ＆ラゲージブランド ace.の中でも、高い耐水性や耐久性を持つ生地“X-Pac”を使用したショルダーバッグを展開している“ラグレンティス クロスX”シリーズ。

この「ショルダーバッグ 横型」は、サイズがW27×H17×D10cm、重さ310g、容量5Lとコンパクトながら、内部にはさまざまなポケットを備え、さらに背面側にもすぐにアクセス可能な小物用ポケットが付いているなど、週末のお出かけにも、旅のサブバッグにもピッタリなモデルとなっています。

軽く、耐久性があり、さらに防水性も併せ持つX-Pacを表地に使い（完全防水ではありません）、さらにメインファスナーにはポリウレタンコーティングしたファスナーを使用するなど、水対策もしっかり施されています。表地以外にはコーデュラバリスティックナイロンが使われているなど、隅々までこだわったちょうどいいサイズ感のショルダーバッグです。

>> ace.

＜優秀賞＞

■天蓋付きで荷物を雨から守ります

BRIEFING

「RAINTO WIDE TOTE」（3万1900円）

雨の日にトートはちょっと、という人にぜひ注目してほしいのが、バッグブランド BRIEFING（ブリーフィング）が展開するRAINTOコレクションのワイドトートバッグ。リップストップ420Dリサイクルコーデュラナイロンの表面に撥水加工を、裏面にTPU加工を施した、水に強い（※）バッグになっています。

※完全防水ではありません

開口部にはファスナーで閉じられる天蓋が付いていて、閉じれば内部への雨の進入を防ぐバケツ型に。ちなみに天蓋は、開いて内部に落とすとポケットとして使える構造になっています。また開口部両側にはホックが付き、天蓋を落としてホックを留めることで一般的なトートバッグのようにも使えます。またフロント側には立体的なメッシュポケットを備え、濡れたモノを入れておくのに便利。

サイズはW420×H350×D215mmで、重さは660g、容量はかなり大きめの28.6Lです。ハンドルも長さが605mmとあるので、肩掛けも可能で、開口部は大きく開き、内部はシンプルな構造なので荷物を出し入れしやすく見つけやすい。雨の日も使えるトートを探している人は要チェックです。

>> BRIEFING

＜優秀賞＞

■高機能素材で雨にもマケズ肩への負担にもマケナイ

WHITEÂGE

「MOD.NAVY Messenger Bag L」（3万7400円）

2023年にスタートした日本のバッグブランド WHITEÂGE（ホワイタージュ）の、素材にも機能にもこだわりぬいたメッセンジャーバッグです。ミリタリーなどのユニフォームから着想したデザインや使い勝手の良さは、ホワイタージュならでは。

メイン素材には、防水性、耐水圧、透湿性に優れたサステナブルなsypatexを使用。外からの水の進入を防ぎつつ、内部をドライに保ってくれます。そして最大の注目ポイントは、高機能素材 MIYAVIE（ミヤヴィエ）を使ったショルダーパッド。

体圧分散効果が高くマットレスなどにも使われるMIYAVIEにより、重い荷物を入れた際の肩への負担を大幅軽減。とにかく快適に持てる仕様となっています。

サイズはW360〜400×H370×D110mm、重さは1.14kg、容量は20L。メッセンジャーバッグ特有の3点留めにも対応しています。

>> WHITEÂGE

＜優秀賞＞

■水濡れを気にしなくていいレザーリュック

BROSKI AND SUPPLY

「Creator Daily」（3万7000円）

防水革との出合いがブランド立ち上げのきっかけとなったという日本のバッグブランド BROSKI AND SUPPLY（ブロスキー アンド サプライ）。このバックパックにも、ブランド独自開発の防水本革“Umbrella Leather”が使われています。

“Umbrella Leather”は繊維内部まで防水加工を行いつつ、経年変化を楽しめる天然皮革の風合いを維持。さらに耐水圧は9000mm以上という、一般的な本革とは異なる、まさに雨の日も水濡れを気にせず使えるモノになっています。

この「Creator Daily」も表側に“Umbrella Leather”を使い、シックで落ち着いた雰囲気がありつつ、ところどころにアウトドアテイストも加えられた他にはないデザインが特徴です。内装は明るいアイスブルーを採用し、荷物が見つけやすくもなっています。サイズはW32×H46×D14cm、重さは1200g、容量は21Lです。

>> BROSKI AND SUPPLY

>> 梅雨モノグランプリ2026

＜取材・文／円道秀和（GoodsPress Web） 写真／坂下丈洋 スタイリング／宇田川 雄一＞

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