「漫画の主人公すぎる」なにわ男子・道枝駿佑、TASAKIブランドパートナーに就任「それにしてもかっこよすぎる」
なにわ男子の道枝駿佑さんは6月25日、自身のInstagramを更新。ラグジュアリーブランド・TASAKI（タサキ）のブランドパートナー就任を報告し、大きな反響を呼んでいます。
【写真】道枝駿佑、TASAKIブランドパートナーに就任
ファンからは、「TASAKIのブランドパートナー就任おめでとう〜」「百貨店にでかでかと広告出る日来るかもしれんと思うと涙」「めっちゃ美しいし、めちゃくちゃカッコ良すぎ」「めちゃめちゃすごいすごスギる」「それにしてもかっこよすぎる」「パールがとてもよく似合う」「漫画の主人公すぎる」「パールと一体化してて美しい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】道枝駿佑、TASAKIブランドパートナーに就任
「パールがとてもよく似合う」道枝さんは「TASAKIのブランドパートナーに就任しました」とつづり、4枚の写真を投稿。伊勢丹新宿店で開催されている「TASAKI『Your balance』POP-UP」を訪れた様子を披露しています。1枚目はポップアップ名が描かれたパネル前でのモデルポーズ。ピアス、ネックレス、指輪、カフスボタンなどパールのジュエリーをふんだんに身に着けた艶やかな雰囲気が漂うショットです。
王子様のような衣装姿も17日には王子様のような衣装ショットを公開していた道枝さん。コメントでは、「カッコ良すぎる」「ダイスマ衣装たまらない」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)