米歌手ブリトニー・スピアーズ（44）の長男ショーン・プレストン（20）と次男ジェイデン（19）が、26日にフランスで開催されたパリ・ファッションウィークでランウェーデビューを果たしたことが分かった。

米ピープル誌など複数のメディアによると、ショーン・プレストンはヴェトモンの2027年春夏メンズコレクションに登場し、黒のロングシルクジャケットにジーンズと足元には光沢のある黒いシューズを合わせた装いでランウェーを歩いたという。また、同じショーでジェイデンも色落ちしたブルージーンズに体にフィットした白いタンクトップ姿でランウェーを闊歩（かっぽ）。兄弟そろってモデルとしてのキャリアをスタートさせた。

この日のランウェーには、女優シャロン・ストーンもモノトーンの装いで登場して観客を魅了。また、会場にはタレントのキム・カーダシアンと長女で歌手として活躍するノース・ウェストらの姿も見られた。

ジェイデンは先月、米ロサンゼルスで開催されたディオールのクルーズコレクションにサプライズ登場して話題を呼んでいた。

スピアーズは2004年に元バックダンサーのケビン・フェダーラインと結婚し、2005年にショーン、2006年にジェイデンが誕生した。2007年に離婚した後は、フェダーラインが親権を持ち、スピアーズとは疎遠になっていた時期もあった。3月にスピアーズが飲酒運転の容疑で逮捕、起訴されたあとは、息子たちが母親を支えていると報じられている。（千歳香奈子）