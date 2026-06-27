元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。言われると心外な言葉を明かした。

今週のゲストはタレント徳光正行（54）。徳光は2010年6月に結婚するも15年に離婚。現在は自炊をしているという。田中は徳光の丁寧な暮らしぶりに「なんかさ、独身で（今年）55ってこんな感じなんだ」と笑い飛ばした上で「2パターンいると思う。自堕落な生活をしている方もいれば、もうなんかきっちり自分のルールで生きている人。再婚する願望もないと思いますけど、女性を迎え入れるのが難しそうなご自宅ですね。生活習慣と」と指摘した。

徳光が「まさに、こじらせとはこのことをいうんでしょうけど」と反応すると、田中は「お互いさまですよ、ホント」とため息。続けて「ほんと、私こじらせてる。“こじらせてる”ってワンワードで言われるのが一番腹立つね。それぞれのこじらせ方があるからさ。丁寧に暮らしてて、こじらせてるって言われるの心外だよね」と主張した。

番組公式Xには田中と徳光正行のツーショット写真が公開されている。