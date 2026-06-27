6月27日、福島競馬場で行われた11R・バーデンバーデンカップ（3歳上3勝クラス・芝2000m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、マリアイリダータ（牝4・美浦・田中博康）がコースレコードでオープン入りを果たした。5馬身差の2着に2番人気のフィオレストラーダ（牝4・栗東・杉山晴紀）、3着にハニーコム（牝5・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:56.7のレコードタイム（良）。

坂井瑠星騎乗の1番人気、マリアイリダータが人気に応え、コースレコードでオープンクラス入りを果たした。道中は中団でじっくりと脚を温存し、勝負どころから抜群の手応えで進出。余裕を残したまま直線へ向かった。追い出されると素晴らしい伸び脚を披露し、ライバルを一気に突き放して快勝。1勝クラスからの3連勝でオープンクラスまで駆け上がり、コースレコードのおまけ付きで能力の高さを証明した。同馬は2022年ホープフルSを制したドゥラエレーデの全妹。良血馬が期待通りの成長を見せている。また、この勝利で坂井瑠星騎手は本日4勝目をマークした。

マリアイリダータ 8戦4勝

（牝4・美浦・田中博康）

父：ドゥラメンテ

母：マルケッサ

母父：オルフェーヴル

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム