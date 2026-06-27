酷暑でも可愛さをキープ！メイクくずれの心配ご無用な【こっそりナチュ盛り】メイクの作り方

メイクくずれを気にせず遊び倒したい！そんなコのために真夏でも可愛さを維持できるメイクを徹底研究。今回は、加藤ナナをお手本に、酷暑でも完璧メイクをキープできる「こっそりナチュ盛りメイク」をご紹介します。夏のイベントごとを乗り切れる裏技メイクを習得して、たくさん遊び尽くしちゃお♡

絶対くずさないメイクvsくずれてもOKメイク どっちでいく！？TPOで使い分け 一日中可愛さをキープしたい、気になる彼とのデート。メイクくずれはさすがに避けられない、プールや海水浴に行く日。 両極端だけどあるあるなシーン、どっちも乗り切るメイクを習得してこの夏のイベントを遊び尽くしちゃおう♡

酷暑でも完璧メイクをキープ！こっそりナチュ盛りメイク ワンピース 11,618円／NOT YOUR ROSE（HANA SHOWROOM）シュシュ 880円／SPINNS

【EYE】目元も下地を活用！きわきわまで仕込んでガード 使用するコスメはこちら♡ 【a】ヴィセ カラー ロック アイベース 011,320円（編集部調べ）／コーセー

▶︎くすみや色ムラを調整しながら、あとから重ねるアイカラーの持ちや発色をアップ。 【b】ヴィセニュアンス デューイ クリエイター クリアタイプ BE-2 1,430円（編集部調べ）／コーセー

▶︎クリアな色づきと繊細なパールで、目元の立体感を引き立てる。グレージュトーンが洗練された印象に。 【c】アイディファイニング ペンシル 09 3,300円／RMK Division（7/24発売）

▶︎ほのかな赤みを宿したブラウンのラインで、やわらかだけど求引力のあるまなざしに。 【d】ヒロインメイク ストロング カールキーパー WP 02 1,320円／KISSME（伊勢半）

▶︎蒸し暑い夏の環境下でもパンダ目を防御。透明感あるブラックで自然に盛れる。 How to アイメイクをのせる範囲に下地を仕込む aを小筆に薄くとり、まぶたに塗る。やみくもに目まわりに塗るのではなく、これからアイシャドウを塗る範囲、アイラインを引く部分を狙って仕込んで。下地も余分につけないことでヨレが防げる。 How to 淡色をレイヤードして自然な陰影づくり bの上2色を混ぜ、上まぶたにオン。右上と左下を下まぶたに塗る。さらに涙袋は右下で影を入れて、右上を中央にのせて立体感を出す。存在感が消えがちな淡色も、下地の効果で持ちがアップ。 How to 下地の上に引くことでラインをにじませない 黒目外側から目尻にかけて上まぶたきわにcでラインを引く。目尻は真横に約3mm延長。下まぶたきわにも目頭から黒目手前までラインを仕込み、dを上まつ毛に塗って、自然な目ヂカラを出す。

【LIP】質感の違うアイテムを駆使して高発色but自然なリップ 使用するコスメはこちら♡ 【e】YSL ラブヌード リップ シェイパー 103 4,840円／イヴ・サンローラン・ボーテ

▶︎クリーミーな芯が、描き心地のよさとフィット感を実現。 【f】Laka パーフェクトツインリップ #909 2,200円／JT

▶︎サテンマットな質感のリキッドルージュと、ツヤを足せるクリアグロスのダブルエンド。重ねることで落ちにくさアップ How to リップペンシルで先に輪郭をふんわり色づけ eで唇のアウトラインをオーバーぎみに囲む。クリーミーな質感で密着度が高いリップペンシルを使うと、色はしっかりつくけど、ふんわりした質感が残るので、自然なふっくら感を演出できる。 How to ケバく見せないためにフチまできっちり塗らない fのリキッドルージュを、1で描いた輪郭の内側に塗る。fのクリアグロスを重ねてコーティング。落ちにくいリップはパキッと発色するため、輪郭をとるように塗ると、濃すぎて見えるので要注意。

【CHEEK】ジェル→パウダーのレイヤードで密着させて 使用するコスメはこちら♡ 【g】スキン エンハンサー マルチスティック 40 5,060円／ボビイ ブラウン

▶︎保湿成分を配合したクリーミーなジェルテクスチャー。フレッシュなピンクがぷりかわ度を高める。 【h】クチュール ミックスブラッシュ コンパクト 03 4,950円／ジルスチュアート ビューティ

▶︎ツヤとフォギーの2つの質感を備えた上品なベージュピンク系。 How to 粘度のあるチークを下地がわりに 指の腹にgを薄くとり、やさしくトントンと塗る。ほお骨に沿うように、ほおの中央からこめかみへ斜め上向きにのせる。さらに中央から目頭側にも広げ、ゆるいV字を描くようにオン。 How to パウダーで表面さらりな仕上がりに ブラシにhの右2色をまぜとり、How to 1と同じ範囲にふんわりと塗布。ベースメイクと同様に油分＋お粉の組みあわせが密着力を高めるため、性質の異なる2つのチークを重ねて、ヨレない血色を確保。

【EYEBROW】眉を描く前後のひと手間で耐久性がアップ 使用するコスメはこちら♡ 【i】ザ アイブロウリキッド マイクロ 003 3,080円／ADDICTION BEAUTY（7/3発売）

▶︎毛を一本一本描き足せる超極細筆。汗やこすれにも強く、繊細な仕上がりがつづく。 【j】セザンヌ アイブロウコートEX 506円／セザンヌ化粧品

▶︎汗や皮脂、水に強いだけでなく、前髪でこすれて消えるのも防ぐマルチプルーフ処方。 How to お粉の仕込みで眉の油分をおさえる スキンケアやベースメイクが隙間に入り込み、油分を含んだ状態の眉ゾーン。フェイスパウダーを塗布することで、サラッとした質感を復活させておくと、アイブロウの描き心地も色持ちもよくなる。 How to 落ちにくいリキッドで毛を1本ずつ描き足す 汗や皮脂が出やすい夏は、地肌に色がピタッとのるリキッドタイプのアイブロウがおすすめ。ただし、ふんわり自然に見せるために、iの細い筆先を利用して毛を1本ずつ描き足して。 How to 眉もコーティングして耐久力アップ マルチプルーフ効果のあるjを眉に塗布。液量が多すぎると、美しさが損なわれるので、ブラシをよくしごいてから使うのがコツ。汗が流れ、前髪がこすれて消えやすい眉尻は、特に丁寧に塗って。 撮影／神戸健太郎（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／仲田千咲 モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗