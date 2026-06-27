ReFa VITALWEAR新作ブラキャミソールが発売！美シルエットと快適な着心地を両立

美容ブランド「ReFa（リファ）」が展開する「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」から、2026年春夏コレクションの新作「モイストリブブラキャミソール」が2026年6月10日（水）より公式オンラインストアで発売中。しっとりとなじむ肌触りと、美しいシルエット、ストレスフリーな着心地を兼ね備えた一枚。毎日のインナーをアップデートしたい方にぴったりの新作です♡

美シルエットと快適さを両立した新作

リファバイタルテックモイストリブブラキャミソール

価格：13,200円(税込)

「モイストリブブラキャミソール」は、バストを美しく見せる機能性にこだわったアイテム。

サイドにストッパーを備えたカップ構造や、バストをしっかり支えるアンダーゴムを採用し、自然できれいなシルエットを演出します。

締め付け感を抑えながらも快適なフィット感で、デイリーに活躍してくれる一着です。

カラー：ブラック、ベージュ、ピンク、ホワイト（全4色）

発売日：2026年6月10日（水）

販売：ReFa VITALWEAR公式オンラインストア

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肌心地にこだわったReFa独自素材

生地には、五島列島産の椿オイルを含浸したリブ素材と、8種の天然鉱石を練り込んだ独自開発繊維「VITALTECH®Premium」を採用。

肌からの遠赤外線を吸収・放出する特殊繊維が、しっとりやわらかな着心地を叶えます。

毎日着たくなる新感覚インナー

機能性とファッション性を兼ね備えた「モイストリブブラキャミソール」は、毎日を快適に、美しく過ごしたい女性にぴったりのアイテム。

ReFaならではの独自素材とこだわりの設計で、着るたびに心地よさを実感できそうです。

デイリーインナーを見直したい方は、ぜひチェックしてみてください♡