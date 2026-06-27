フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は先週にひきつづいて「黄金コンビ」。プロ野球・日本ハムの先輩、後輩で糸井嘉男氏、中田翔氏が登場。糸井氏は６年連続３割２０盗塁、中田氏は通算３０９本塁打のスラッガーとして、ともに主力としてプレーした。

引退後は、野球解説者としても活躍する２人だが、浜田は糸井氏に「野球について答えたりはちゃんとできるんですか？」と聞いて笑わせた。

糸井氏が「できます！もちろんできます！」と答えると、浜田は「俺、本当に（中田氏の解説を）聞いたこと、見たことあるのよ。翔はちゃんとしゃべってる。マジで」と中田氏の解説を絶賛した。

糸井氏は「それは本当に僕も驚きました…。初めて解説を彼として。本当に驚きました。めちゃくちゃ上手いですよ！やっぱり４番バッターって知識が深いんですよね…。途中から実況の方が僕に一切（話題を）振ってこなくなったんですよ！」と明かして笑わせていた。

現役時代、糸井氏は６年連続３割２０盗塁の他に、首位打者・盗塁王各１回。最高出塁率３回、ベストナイン５回、ゴールデングラブ賞７回。中田氏は打点王３回、ベストナイン５回、ゴールデングラブ賞５回。