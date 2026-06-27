【人生逆転！私の勝ち】私自身の幸せ！？「まだ変われるよ！」姉の言葉に涙＜第28話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第28話 価値観の基準を“他人”から“自分”へ
【編集部コメント】
アキナさん、いいこと言いますね。そうなのです。価値観の基準を自分以外の誰かに置いてしまうと、自分の幸せもその人に委ねることになってしまうのです。けれど、その相手の幸せや不幸はあくまでもその人の現状であり、自分自身の幸せや不幸ではないのです。アキナさんの言葉に、自身の現状を振り返ることができたハルミさん。きっとこれから少しずついい方向に考え方が変わっていくことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第28話 価値観の基準を“他人”から“自分”へ
【編集部コメント】
アキナさん、いいこと言いますね。そうなのです。価値観の基準を自分以外の誰かに置いてしまうと、自分の幸せもその人に委ねることになってしまうのです。けれど、その相手の幸せや不幸はあくまでもその人の現状であり、自分自身の幸せや不幸ではないのです。アキナさんの言葉に、自身の現状を振り返ることができたハルミさん。きっとこれから少しずついい方向に考え方が変わっていくことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙