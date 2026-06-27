＜予約したのに2時間待ち！？＞腕はいいけど時間配分ができない美容師…常連だからって我慢できる？
髪型ひとつで人の印象はガラリと変わるもの。納得できるカットをしてくれる美容師さんに出会えたら、毎回お願いしたくなるのではないでしょうか。今回ママスタコミュニティには、馴染みの美容室で起きたトラブルについて、相談する投稿がありました。
『馴染みの美容師さんが経営する美容室を予約しました。しかしカットが始まるまで2時間待たされ、「なるべく早くお願いします」と言ったら、言い訳をタラタラと。さらに「HPにお待たせする可能性がありますって書いています」って。待てない私が悪いの？ 予約したのに2時間も待てますか？』
予約したのに2時間待ち？それは仕組みがおかしいでしょ！
まずママたちが驚いたのは、予約したのに2時間待ちだったことについてです。
『よく待ったね！ 2時間なんて待てないよ！』
『2時間もあればカットが終わるよね』
『予約したのに2時間って……。予約システムがおかしいよ。時間配分もできないのに、よく独立したね』
ママたちは一様に「2時間も待てない」と、投稿者さんに同意しています。投稿者さんが予約せずに行ったのであれば、2時間待ちはあるかもしれません。しかし予約していたのですから、「もっと怒ってもいい」と、投稿者さんを擁護します。
甘えている経営者。怒って帰るよ！
また、「そんなに待たずに帰る」選択をするママたちもいました。
『1時間くらいで帰るわ。「もう来ないよ」って捨て台詞を置いて』
『30分が限度。20分くらいでイライラする』
『私ならせいぜい30分で怒って帰るわ』
ママたちは、「自分なら」待てる時間を考えてくれました。皆さんだいたい30分程度です。よほどのことがない限りそれ以上は待たずキャンセルする、あるいは美容室を変える可能性もあるとのことでした。「ネットの口コミに書いちゃえ！」と過激な発言もありました。投稿者さんは長年の付き合いがある美容師さんだからと遠慮して文句を言わずにいたようですが、今回の件はもっと怒ってよかったのかもしれませんね。
馴染みの客だから「何してもまた来る」と思われているのでは
また今回の件は、馴染みの美容師さんだからと投稿者さんが遠慮したように、美容師さん側も馴染みの客だからと甘えや馴れ合いがあったのではなかとの指摘がありました。
『前の店にいたときは、そのお店の教育やルールに従っていただけで、美容師自身は経営の知識が身に付いていなかったってことでは？ 独立したらその人の本性が出たのだと思う。2時間待たせてもフォローも謝罪もない。そんな扱いをしても「あの客はまた来る」って思われているよ』
常連だからこその安心や信頼はありますよね。しかしその美容師さんは、投稿者さんの信頼を「馴染みの客だし、これくらい許されるよね」と自分のいいように考えているのではないでしょうか。また投稿者さんが「腕はいい美容師」と評価していることから、こんな提案をするママも。
『私なら30分くらい待ったところで「あとどのくらいかかる？」と聞くかな。さらに待つようなら、別日に変えてもらう。まあ、そんなに待たせるなら店のほうから「あと◯分くらいかかりそうで……」って言ってくれそうなものだけれどね』
100歩譲って客である投稿者さんのほうが歩み寄りをしてみるのも、ダメではなかったかもしれません。ただ、それにしても美容室側の配慮の足りなさは大きいですよね。
いくら腕がよくても誠意を感じられない美容師さんでは、今後も同じことを起こすことが容易に想像できますよね。これを機に新しいお店を探して、気持ちよくカットしてもらってはいかがでしょうか。