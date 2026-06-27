小橋建太氏、倉持明日香の結婚祝福 証人の経緯説明「AKBじゃんけん大会に着ていた時のTシャツに着替え撮影」
元プロレスラーの小橋建太氏が27日、自身のXを更新。AKB48の元メンバーでタレントの倉持明日香（36）が同日に一般人と結婚し、証人になったことの経緯を伝えた。
【写真】結婚した倉持明日香！体デカすぎる小橋建太との2ショット
これは倉持が自身のXで「ご報告です。結婚いたしました！本日、交野天の川プロレスのリングで発表の場をいただきました。そして、証人は私の神様小橋さんにお願いし、あたたかく見守っていただきました」と報告したもの。
倉持は小橋氏の大ファンで以前から親交があり、今回の結婚報告に小橋氏は「明日香ちゃん、結婚おめでとう！今日、結婚発表がありました。実は、ちょと前に彼女から電話がありました」と説明。
当時のやり取りを明かし「明日香「小橋さんご報告があります。私、結婚します。小橋さんにお願いしたい事があります。婚姻届の証人をして頂きたいです。私の夢だったんです。」僕「俺でいいの？ (はい！) 明日香ちゃんの夢ならわかったよ。いいよ。」日程をきめました。そして、Fortune KK事務所に二人で来てくれました」と伝えた。
続けて「記念撮影となった時に明日香ちゃんは「ちょっと待って下さい。」と着替えに行き、AKBじゃんけん大会に着ていた時のTシャツに着替え撮影。「結婚しても小橋愛は不滅です。」(勿論旦那さん了解済みです)」とつづった。
【写真】結婚した倉持明日香！体デカすぎる小橋建太との2ショット
これは倉持が自身のXで「ご報告です。結婚いたしました！本日、交野天の川プロレスのリングで発表の場をいただきました。そして、証人は私の神様小橋さんにお願いし、あたたかく見守っていただきました」と報告したもの。
当時のやり取りを明かし「明日香「小橋さんご報告があります。私、結婚します。小橋さんにお願いしたい事があります。婚姻届の証人をして頂きたいです。私の夢だったんです。」僕「俺でいいの？ (はい！) 明日香ちゃんの夢ならわかったよ。いいよ。」日程をきめました。そして、Fortune KK事務所に二人で来てくれました」と伝えた。
続けて「記念撮影となった時に明日香ちゃんは「ちょっと待って下さい。」と着替えに行き、AKBじゃんけん大会に着ていた時のTシャツに着替え撮影。「結婚しても小橋愛は不滅です。」(勿論旦那さん了解済みです)」とつづった。