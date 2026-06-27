妻・桑子真帆アナが妊娠・小澤征悦、ゲームで盛り上がり 5月に第1子誕生報告の草なぎ剛も登場 幸せいっぱいなイベントに
俳優の小澤征悦（52）が27日、都内で行われた映画『バナ穴 BANA_ANA』公開記念特別イベントに登場。今月6日に妻でNHKの桑子真帆アナウンサー（39）の妊娠を報告した小澤は、5月に第1子誕生を報告した草なぎ剛（51）らとゲームを繰り広げ、幸せいっぱいな様子を見せていた。
【写真】草なぎ剛は第1子誕生！幸せいっぱいなイベントの模様
小澤ら登壇者は作品にちなみ、“◯◯と言ったら◯◯”という連想ゲーム「マジカルバナナ」で盛り上がった。草なぎは当初、ルールを履き違えてゲームを繰り広げ、会場を盛り上げた。イベントではファンの撮影タイムも設けられ、小澤も手を挙げてポーズを取っていた。登壇者は最後にバナナを手に記念撮影していた。
21年9月に桑子との結婚を発表した小澤は、6日放送の日本テレビ系ニュース番組『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』（毎週土曜 前11：55）で、桑子の妊娠を生報告。「子どもがね、（妻が）妊娠をね。こういう時、男は何もできないんですが、しっかりサポートしてあげたいなと、本当にありがとうございます」と伝えていた。
今作は、2018年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
イベントには小澤、草なぎのほか、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾、ファーストサマーウイカ、趣里、鄭亜美、吹越満、山内ケンジ監督が登場した。MCは木佐彩子が務めた。
【写真】草なぎ剛は第1子誕生！幸せいっぱいなイベントの模様
小澤ら登壇者は作品にちなみ、“◯◯と言ったら◯◯”という連想ゲーム「マジカルバナナ」で盛り上がった。草なぎは当初、ルールを履き違えてゲームを繰り広げ、会場を盛り上げた。イベントではファンの撮影タイムも設けられ、小澤も手を挙げてポーズを取っていた。登壇者は最後にバナナを手に記念撮影していた。
今作は、2018年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
イベントには小澤、草なぎのほか、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾、ファーストサマーウイカ、趣里、鄭亜美、吹越満、山内ケンジ監督が登場した。MCは木佐彩子が務めた。