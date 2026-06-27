タレントの小倉優子が、バラエティ番組『ヒルナンデス！』での驚きの行動を平成ノブシコブシの吉村崇に暴露され、当時の状況を明かした。

【映像】小倉優子の仰天行動を暴露（実際の様子）

お笑いコンビ・かまいたちが司会を務めるトークバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』は、かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむ番組となっている 。

6月25日放送の同番組では、ゲスト出演した小倉に対して、吉村が「誰も気づいてないけど、小倉優子が一番ヤバい」と切り出し、共演している『ヒルナンデス！』のクイズで小倉がカンニングをしていたことを暴露した。吉村から「別にそんなに、ガチでやらなくていいじゃん」「こっそりトイレ行ってカンニングしたり」と、その仰天行動のディテールが明かされた。

これを受けて小倉は「何でここで言うんですか！」と猛抗議。さらに吉村から「トイレでスマホ…」とカンニングの手口を追及されると、小倉は「それで、そのカンニングがバレちゃって。南原さんに『もう絶対にやっちゃダメだよ』って言われてからは本当にやってないんですよ」と過去のカンニングの事実を認めた。

この思わぬ告白に、かまいたちの濱家隆一は「ほんまにしてたんや」と驚愕。吉村から「タチの悪いほうのバカ」「ずるいバカ」と称された小倉は、山内から「類似タレント誰になるんですか？」と聞かれた吉村が「クロちゃん」と答えたことで、「女クロちゃん」という扱いに。これに対し小倉が「私はクロちゃんになればいいんだって思って」と口にすると、濱家は「ダメダメ！」と制しつつ「めっちゃもう一回爆発的に売れるでしょうけどね」とコメントした。