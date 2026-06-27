広島が２７日の阪神戦（マツダ）に３―２で競り勝ち、４月１７日以来となる４位に浮上した。首位・阪神との接戦を制し、６月の週末は７戦全勝。名原典彦外野手（２６）がプロ初の４安打で打線をけん引し、一塁で出場した坂倉将吾捕手（２８）が８回に決勝適時打を放った。

先発・床田は２回、無死満塁から石原の悪送球で先制を許すと、４回には野選の間に勝ち越し点を献上。今季最短となる４回６安打２失点（自責１）で降板した。

それでも打線が粘りを見せた。１点を追う３回、名原が村上のツーシームを左翼ポール際へ運ぶ同点３号ソロ。「気合と根性で必死に打ちにいった結果、ホームランになってくれました」と振り返った。５回も右前打で一死一、三塁の好機をつくり、菊池の中犠飛で再び試合を振り出しに戻した。

２―２で迎えた８回は、先頭・名原がこの日４安打目となる右前打で出塁。菊池が犠打を決め、野間の左前打で一死一、三塁と好機を広げると、坂倉が村上の直球を右前へ運ぶ決勝適時打を放ち、勝ち越しに成功した。

投手陣も踏ん張った。２番手・ターノックは来日初の救援登板で最速１５８キロを計測し、３者連続三振をマーク。遠藤、高、ハーン、森浦まで５投手が無失点でつなぎ、首位相手の接戦をものにした。