3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。6月22日（月）の放送では、「ミセス掲示板」に届いたメッセージを紹介しました。

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

――藤澤の地元・長野県にある「長野市茶臼山動物園（ながのしちゃうすやまどうぶつえん）」で暮らす人気ウォンバットの「ウォレス」くん。藤澤とのつながりは、2025年9月に放送された朝の情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）への出演がきっかけでした。マンスリーエンタメプレゼンターをつとめた藤澤は、自身の担当コーナー「りょうちゃんの動物メモ」で大好きなウォンバットを紹介するため、事前に地元・長野の長野市茶臼山動物園へと自ら足を運び、下準備をして生放送に臨みました。

#ウォンバット https://x.com/hashtag/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw の[#ウォレス https://x.com/hashtag/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AC%E3%82%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw]くん💚



本日🍏、29歳のうぉ誕生会を開きましたぁー🌽✨

大勢の皆さまに祝っていただきました👏✨

これからもウォレスらしくマイペースで元気に過ごしてね😄🩷✨#たくさんのうぉ祝いをいただきありがとうございます https://x.com/hashtag/%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%89%E7%A5%9D%E3%81%84%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8D%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw😊💗#wombat https://x.com/hashtag/wombat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #茶臼山動物園 https://x.com/hashtag/%E8%8C%B6%E8%87%BC%E5%B1%B1%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%9C%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #茶臼山恐竜園 https://x.com/hashtag/%E8%8C%B6%E8%87%BC%E5%B1%B1%E6%81%90%E7%AB%9C%E5%9C%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #城山動物園 https://x.com/hashtag/%E5%9F%8E%E5%B1%B1%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%9C%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/EN7LPTUMw0 https://t.co/EN7LPTUMw0 — 長野市茶臼山動物園【公式】 (@chausuyamazoo) September 14, 2025 https://x.com/chausuyamazoo/status/1967193762452644066?ref_src=twsrc%5Etfw

番組内では、園の人気者であるウォレスくんの愛らしい写真とともに、ウォレスくんの魅力を熱弁。さらに、ウォレスくんの29歳の誕生会が9月14日に開催されることが紹介され、同じく9月14日生まれで当時29歳になるメンバーの大森元貴と「年齢も誕生日のイベント日もまったく同じ」という奇跡的な共通点で大いに盛り上がりました。藤澤もスタジオで「元貴と全く同じ誕生日！」と嬉しそうに語り、ファンの間で瞬く間に拡散されました。その後、2025年9月14日の誕生会には多くのファンが祝福を寄せ、SNSでもトレンド入りを果たしました。さらに当時、この番組「ミセスLOCKS!」でもこの話題が振り返られ、藤澤が「ウォンバットくんを紹介しましたけれども」と話すと、若井滉斗が即座に「ウォレスくん！」と反応。藤澤も笑顔で「そう、ウォレスくん！ 元貴と全く同じ誕生日だからね！」と返し、メンバー同士で仲よくウォレスくんの話題に花を咲かせました。そんな中、今回の放送では、長野市茶臼山動物園の園長から番組にメッセージが届きました。＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：生徒の皆さん、こんばんは！ “今”を学ぶ超現代史の講師！ Mrs. GREEN APPLEキーボードの藤澤涼架です！うわっ！ えっ!? ちょっと書き込み!!長野県 ラジオネーム「うぉんばっとLOVE」！（メッセージを）読みましたけれど、これ僕の地元・長野の「長野市茶臼山動物園」園長からの書き込み！ 超うれしい!! メッセージありがとうございます！ウォンバットのウォレスくん元気にしてますか？ 今年の9月で30歳の誕生日を迎えられるということでおめでとうございます！ また会いに行きたいです！ 本当に温かいメッセージありがとうございます！



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