第1子誕生・草なぎ剛、ゲーム参加で会場盛り上げ 今月6日に妻が妊娠報告した小澤征悦も登場 幸せいっぱいなイベントに
俳優の草なぎ剛（51）が27日、都内で行われた映画『バナ穴 BANA_ANA』公開記念特別イベントに登場。5月に第1子誕生を報告していた草なぎは稲垣吾郎、香取慎吾ら共演者とゲームを繰り広げ、幸せな様子を見せていた。
【写真】小澤征悦は妻が妊娠！幸せいっぱいなイベントの模様
草なぎら登壇者は作品にちなみ、“◯◯と言ったら◯◯”という連想ゲーム「マジカルバナナ」で盛り上がった。草なぎは当初、ルールを履き違えてゲームを繰り広げ、会場を盛り上げた。
本作はミニシアターを軸に全国各地で上映される。草なぎは埼玉・春日部でも公開されることが伝えられると「地元やー」と話していた。イベントではファンの撮影タイムも設けられ、草なぎも手を挙げてファンサービスを見せていた。
草なぎは最後に「新しい地図を広げて、初めての仕事がこの映画だったので、今回もまた公開することができて、ファンのみなさんがついてきてくれて、スタッフ、キャストの皆さんがついてきてくれたおかげ。楽しんでもらえたらと思う」と話した。
イベントでは、小澤征悦（52）も登場。小澤も今月6日に妻でNHKの桑子真帆アナウンサー（39）の妊娠を報告したばかりで、幸せいっぱいなイベントとなっていた。登壇者は最後にバナナを手に記念撮影していた。
2020年12月30日に一般女性と結婚した草なぎは、5月7日に所属事務所を通して第1子が誕生したことを報告。「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と伝えていた。
今作は、18年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
イベントには草なぎ、稲垣、香取、小澤のほか、ファーストサマーウイカ、趣里、鄭亜美、吹越満、山内ケンジ監督が登場した。MCは木佐彩子が務めた。
【写真】小澤征悦は妻が妊娠！幸せいっぱいなイベントの模様
草なぎら登壇者は作品にちなみ、“◯◯と言ったら◯◯”という連想ゲーム「マジカルバナナ」で盛り上がった。草なぎは当初、ルールを履き違えてゲームを繰り広げ、会場を盛り上げた。
草なぎは最後に「新しい地図を広げて、初めての仕事がこの映画だったので、今回もまた公開することができて、ファンのみなさんがついてきてくれて、スタッフ、キャストの皆さんがついてきてくれたおかげ。楽しんでもらえたらと思う」と話した。
イベントでは、小澤征悦（52）も登場。小澤も今月6日に妻でNHKの桑子真帆アナウンサー（39）の妊娠を報告したばかりで、幸せいっぱいなイベントとなっていた。登壇者は最後にバナナを手に記念撮影していた。
2020年12月30日に一般女性と結婚した草なぎは、5月7日に所属事務所を通して第1子が誕生したことを報告。「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と伝えていた。
今作は、18年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
イベントには草なぎ、稲垣、香取、小澤のほか、ファーストサマーウイカ、趣里、鄭亜美、吹越満、山内ケンジ監督が登場した。MCは木佐彩子が務めた。