Sundae May Clubの新曲「爆音モノローグ」が、7月3日より開幕するダウ90000の単独ライブ『40000』の主題歌に起用される。

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今回の起用は、かねてよりSundae May Clubに注目していたダウ90000の主宰 蓮見翔からのオファーによって実現。楽曲は、浦小雪（Vo/Gt）がダウ90000と脚本／戯曲／演出を手がける蓮見翔の演劇やコントへの尽きることのない情熱、創作に懸ける姿を歌詞に書き下ろした一曲となっている。

・Sundae May Club 浦小雪（Vo/Gt） コメント

ダウ90000さんには以前、わたしのソロ曲を公演のBGMに使っていただいていたようで、その時点でかなり嬉しかったのですが、今回テーマ曲を作らせていただくことになってかなり大はしゃぎしました。すごく真摯で、緻密で、何気なく生きている自分も誰かの重要シーンをつくる装置にだってなれるし、知らず知らずのうちに自分が主人公になっているかもしれないと思わせてくれる。ダウ90000の好きなところです。ステージに立つ人の気持ちを、お笑いと音楽、種類は違えど少しは分かるつもりです。魂を全部使って、愛を持って動く人の曲を作りました。

・ダウ90000 蓮見翔 コメント

大好きなバンドに自分のライブの音楽を作ってもらえることが本当に嬉しいです。Sundae May Clubの曲はとても温かくて、すごく近くで生活してくれている気分になります。その近さゆえにくすぐったいところまで入り込んでくる歌詞もたくさんあって、目がいい人が書いているなぁと思います。ライブが終わっても聴き続けたい音楽を提供していただきました！！お楽しみに！！！

（文＝リアルサウンド編集部）