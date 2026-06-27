35周年記念！“東京ばな奈文具”全11アイテムが、6月26日から全国のロフト＆ロフトネットストアで順次発売
株式会社グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、紙文具メーカーの古川紙工株式会社(以下「古川紙工」)とのコラボレーション文具をはじめとした新商品を、全国のロフト各店(一部店舗除く)およびロフトネットストアで2026年6月26日より順次発売している。
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■35周年コラボイヤー第3弾は“東京ばな奈文具”
1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして売上世界一(※2)を獲得。そんな東京ばな奈が、35周年を記念してオリジナル文具に大変身。1300年以上続く“美濃和紙”の紙製品を生み出す「古川紙工」とのコラボ商品に、ふわふわのぬいぐるみペンケースなど、東京ばな奈ファンにも文具ファンにもうれしいアイテムで35周年をお祝いする。
※1：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月〜12月に実施したカスタムリサーチによる
※2：集計期間：1991年11月22日〜2025年4月30日
■懐かしの“あの”柄も！15種類の東京ばな奈が登場するオリジナルデザイン
東京ばな奈といえば、定番に加えてさまざまな味と柄のバリエーションが好きな人も多いはず。東京ばな奈史上初めて模様が描かれたヒョウ柄に、桜や菜の花など華やかな花柄、季節限定で登場するキャラクター「ぶにゃんこ」「ピヨレモン」…。歴代商品も含めた15種類の東京ばな奈をにぎやかにデザインしたオリジナル文具が、なんと11アイテム！選んでいる時間まで楽しい、豊富なラインナップでお届け。
■【古川紙工コラボ】大人気のハコmemo＆4種の透明シールが見逃せない！
■東京ばな奈 ハコmemo
昨年、「文具女子博トーキョー」で販売、人気を博した「ハコmemo」がデザイン新たに2種類登場。5つの柄がアソートになって箱にたっぷり100枚入り。付箋よりもひと回り大きいサイズなので、メモしやすいのはもちろん切って貼ってデコレーションに使うのもおすすめ。
価格：全2種 各880円
■東京ばな奈 透明シールシート
青と黄色の定番「東京ばな奈」に、花柄＆星柄、パンダとラッコのほんわかデザイン。さらに、ビビットなピンクのリボンが目印のキュートなデザインや、アニマルキャラクターが勢ぞろいしたシールまで。4種類ぜんぶコレクションしたくなる、バラエティ豊かなシールシート。
価格：全4種 各330円
■【古川紙工コラボ】温かみのある和紙を活かした文具も
和紙ならではの手触りと温かみが魅力の文具も登場。バラエティ豊かなフレークシールに、サイズ感が魅力のマッチ箱メモ。そえぶみ箋は古川紙工こだわりの「美濃和紙」を使ったロングセラー。
■東京ばな奈 和紙フレークシール
和紙フレークシールも4種類を展開。個包装の東京ばな奈は、シール帳に並べたくなるような愛らしさ。「ぶにゃんこ」や「ピヨレモン」などのアニマルシリーズは、東京ばな奈からひょっこりキャラクターが顔を覗かせる、フレークシールならではのデザイン。現在販売中の商品もあるので、包装紙やパッケージを切り抜いてフレークシールと一緒に手帳に貼っても楽しい。
価格：全4種 各385円
■東京ばな奈 そえぶみ箋
美濃和紙を使用した温かみのある古川紙工のロングセラー「そえぶみ箋」。手書きだからこそ伝わる“想い”を大切にした便箋は、お土産のお礼に添えるのもいい。
価格：440円
■東京ばな奈 マッチ箱メモ
レトロなマッチ箱型のメモ。手帳やカレンダーに貼っても便利な、縦約6.3センチ×横約4.5センチの小さいサイズがほかにはない魅力。
価格：全2種 各440円
■有名ボールペンが東京ばな奈デザインに！初のぬいぐるみペンケースも
■東京ばな奈 ボールペン
ボールペン「JETSTREAM」「uni-ball one P」「uniball ZENTO」も今だけの東京ばな奈デザインに。使いやすさはそのままに、イエローカラーと東京ばな奈アイコンが特別感を演出する。「JETSTREAM 多機能ペン 4＆1」は黒、赤、青、緑の4色ボールペンにシャープペンまでついている多機能タイプ。「JETSTREAM 新3色ボールペン」は赤青2色のインクに加えて、黒インクが後端ノックで使いやすい人気のボールペン。
商品名・価格：
JETSTREAM 多機能ペン 4＆1 クリームイエロー(1870円)
JETSTREAM 新3色ボールペン マスタード(1210円)
ころんとかわいい「uni-ball one P」と、やわらかい書き心地が魅力の「uniball ZENTO」は「東京ばな奈」チャームが付属しての登場。ゆらゆら揺れるチャームは取り外しできるので、鍵やストラップなど自分のお気に入りアイテムにつけかえて使うのもおすすめ。
商品名・価格：
uni-ball one P バナナ チャーム付き(1430円)
uniball ZENTO スタンダードモデル カナリア チャーム付き(880円)
■東京ばな奈 ぬいぐるみペンケース
東京ばな奈のスポンジケーキみたいに、ふわふわのぬいぐるみペンケース。カバンの中でもすぐに見つかる、パッと明るい黄色と大きなリボンが目印。ボールペンやメモを忍ばせて、いつでもどこでも持ち歩こう。
価格：1980円
■【古川紙工コラボ】まだまだある！いつでもどこでも便利に使える文具が勢ぞろい
■東京ばな奈 メモパッド
今日はどのメモにしようかと選ぶのも楽しい4種アソートのメモパッド。置くだけで普段のデスクをにぎやかにしてくれる。100枚入りなので気軽にたくさん使えるのもポイント。
価格：全4種 各440円
■東京ばな奈 ダイカットミニレターセット
通常の便箋と東京ばな奈型にダイカットされた便箋の2種が入ったレターセット。東京ばな奈に添えて渡せば心に残るお土産になること間違いなし。付属のシーリングスタンプ風シールも、もちろん東京ばな奈デザイン。
価格：495円
■東京ばな奈 ひとこと付箋
ちょっとした書き置きや伝言にも便利なひとこと付箋。4種類から、自分の好みや気分に合うデザインを選ぼう。
価格：全4種 各385円
■東京ばな奈 クリアファイル
定番東京ばな奈がA5のクリアファイルになった。持っているだけで“東京ばな奈愛”が伝わるアイテム。シールやレターセットの収納にも。
価格：全2種 各385円
以上のアイテムはロフト各店(一部店舗除く)およびロフトネットストアにて販売。一部店舗では取り扱いがない場合もあるので販売店舗や店舗の在庫状況はロフトアプリで確認を！
※店舗により取り扱いが異なる場合があります。
※人気商品のため早期完売の可能性があります。
※販売店は予告なく変更する場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして売上世界一(※2)を獲得。そんな東京ばな奈が、35周年を記念してオリジナル文具に大変身。1300年以上続く“美濃和紙”の紙製品を生み出す「古川紙工」とのコラボ商品に、ふわふわのぬいぐるみペンケースなど、東京ばな奈ファンにも文具ファンにもうれしいアイテムで35周年をお祝いする。
※1：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月〜12月に実施したカスタムリサーチによる
※2：集計期間：1991年11月22日〜2025年4月30日
■懐かしの“あの”柄も！15種類の東京ばな奈が登場するオリジナルデザイン
東京ばな奈といえば、定番に加えてさまざまな味と柄のバリエーションが好きな人も多いはず。東京ばな奈史上初めて模様が描かれたヒョウ柄に、桜や菜の花など華やかな花柄、季節限定で登場するキャラクター「ぶにゃんこ」「ピヨレモン」…。歴代商品も含めた15種類の東京ばな奈をにぎやかにデザインしたオリジナル文具が、なんと11アイテム！選んでいる時間まで楽しい、豊富なラインナップでお届け。
■【古川紙工コラボ】大人気のハコmemo＆4種の透明シールが見逃せない！
■東京ばな奈 ハコmemo
昨年、「文具女子博トーキョー」で販売、人気を博した「ハコmemo」がデザイン新たに2種類登場。5つの柄がアソートになって箱にたっぷり100枚入り。付箋よりもひと回り大きいサイズなので、メモしやすいのはもちろん切って貼ってデコレーションに使うのもおすすめ。
価格：全2種 各880円
■東京ばな奈 透明シールシート
青と黄色の定番「東京ばな奈」に、花柄＆星柄、パンダとラッコのほんわかデザイン。さらに、ビビットなピンクのリボンが目印のキュートなデザインや、アニマルキャラクターが勢ぞろいしたシールまで。4種類ぜんぶコレクションしたくなる、バラエティ豊かなシールシート。
価格：全4種 各330円
■【古川紙工コラボ】温かみのある和紙を活かした文具も
和紙ならではの手触りと温かみが魅力の文具も登場。バラエティ豊かなフレークシールに、サイズ感が魅力のマッチ箱メモ。そえぶみ箋は古川紙工こだわりの「美濃和紙」を使ったロングセラー。
■東京ばな奈 和紙フレークシール
和紙フレークシールも4種類を展開。個包装の東京ばな奈は、シール帳に並べたくなるような愛らしさ。「ぶにゃんこ」や「ピヨレモン」などのアニマルシリーズは、東京ばな奈からひょっこりキャラクターが顔を覗かせる、フレークシールならではのデザイン。現在販売中の商品もあるので、包装紙やパッケージを切り抜いてフレークシールと一緒に手帳に貼っても楽しい。
価格：全4種 各385円
■東京ばな奈 そえぶみ箋
美濃和紙を使用した温かみのある古川紙工のロングセラー「そえぶみ箋」。手書きだからこそ伝わる“想い”を大切にした便箋は、お土産のお礼に添えるのもいい。
価格：440円
■東京ばな奈 マッチ箱メモ
レトロなマッチ箱型のメモ。手帳やカレンダーに貼っても便利な、縦約6.3センチ×横約4.5センチの小さいサイズがほかにはない魅力。
価格：全2種 各440円
■有名ボールペンが東京ばな奈デザインに！初のぬいぐるみペンケースも
■東京ばな奈 ボールペン
ボールペン「JETSTREAM」「uni-ball one P」「uniball ZENTO」も今だけの東京ばな奈デザインに。使いやすさはそのままに、イエローカラーと東京ばな奈アイコンが特別感を演出する。「JETSTREAM 多機能ペン 4＆1」は黒、赤、青、緑の4色ボールペンにシャープペンまでついている多機能タイプ。「JETSTREAM 新3色ボールペン」は赤青2色のインクに加えて、黒インクが後端ノックで使いやすい人気のボールペン。
商品名・価格：
JETSTREAM 多機能ペン 4＆1 クリームイエロー(1870円)
JETSTREAM 新3色ボールペン マスタード(1210円)
ころんとかわいい「uni-ball one P」と、やわらかい書き心地が魅力の「uniball ZENTO」は「東京ばな奈」チャームが付属しての登場。ゆらゆら揺れるチャームは取り外しできるので、鍵やストラップなど自分のお気に入りアイテムにつけかえて使うのもおすすめ。
商品名・価格：
uni-ball one P バナナ チャーム付き(1430円)
uniball ZENTO スタンダードモデル カナリア チャーム付き(880円)
■東京ばな奈 ぬいぐるみペンケース
東京ばな奈のスポンジケーキみたいに、ふわふわのぬいぐるみペンケース。カバンの中でもすぐに見つかる、パッと明るい黄色と大きなリボンが目印。ボールペンやメモを忍ばせて、いつでもどこでも持ち歩こう。
価格：1980円
■【古川紙工コラボ】まだまだある！いつでもどこでも便利に使える文具が勢ぞろい
■東京ばな奈 メモパッド
今日はどのメモにしようかと選ぶのも楽しい4種アソートのメモパッド。置くだけで普段のデスクをにぎやかにしてくれる。100枚入りなので気軽にたくさん使えるのもポイント。
価格：全4種 各440円
■東京ばな奈 ダイカットミニレターセット
通常の便箋と東京ばな奈型にダイカットされた便箋の2種が入ったレターセット。東京ばな奈に添えて渡せば心に残るお土産になること間違いなし。付属のシーリングスタンプ風シールも、もちろん東京ばな奈デザイン。
価格：495円
■東京ばな奈 ひとこと付箋
ちょっとした書き置きや伝言にも便利なひとこと付箋。4種類から、自分の好みや気分に合うデザインを選ぼう。
価格：全4種 各385円
■東京ばな奈 クリアファイル
定番東京ばな奈がA5のクリアファイルになった。持っているだけで“東京ばな奈愛”が伝わるアイテム。シールやレターセットの収納にも。
価格：全2種 各385円
以上のアイテムはロフト各店(一部店舗除く)およびロフトネットストアにて販売。一部店舗では取り扱いがない場合もあるので販売店舗や店舗の在庫状況はロフトアプリで確認を！
※店舗により取り扱いが異なる場合があります。
※人気商品のため早期完売の可能性があります。
※販売店は予告なく変更する場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。