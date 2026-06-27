歌手の福山雅治（57）らが所属する芸能事務所「アミューズ」と、韓国の6人組ガールズグループ「IVE」を手がける韓国の事務所「STARSHIP ENTERTAINMENT」が共同でマネジメントをする新人ボーイズグループ・AEN（エイエン）が27日、都内でお披露目イベントを行った。

日韓初パフォーマンスを見ようと、3000人の観客枠に、約1万人が応募。メンバーの名前が入った手製のうちわを持ったファンが熱い視線を送っていた。

ステージでは8月5日に韓国でリリースするファーストEP「A NEW ERA OF NOW」に収録予定のオリジナル曲「X to Z」のほか、日本の7人組ガールズグループ「HANA」の「Drop」など4曲を披露。歌はもちろん、アグレッシブなダンスでも魅了した。

ジュンソ（19）が「皆さん一人一人の顔を見て、僕の人生で一番幸せな瞬間だと思いました」と感謝。「AENというグループの名前に込められた意味のように、初めてのことを胸に刻みながら、歩んでいきたいと思いました。皆さんこれからもずっと一緒に歩んでいきましょう」と呼びかけると、客席から大きな拍手が送られていた。

台風で悪天候の中、集まったファンに、最年少のカイラ（18）は「天気が悪い中、遠いところから来て下さった方もいると思います。本当にありがとうございました。もっともっとかっこいい姿を舞台でお見せしたいです」と笑顔。リーダーのジヨン（22）も天候が心配だったようで、「実は皆さんと会えないと思っていました」と胸の内を明かし、「でも今日会えていますから、完全に幸せです。これからもたくさん会いたいです」と前を向いていた。

準備をして臨んだ初舞台。約1時間20分ほどのイベントの最後は、全員が「帰りたくない」と名残惜しそう。それぞれが「俺も最後がいい」とステージを降りたがらなかった。

グループは、昨年、「STARSHIP…」社が実施したオーディション「Debut’s Plan」で注目されたメンバーを中心に、日本人3人と韓国人4人で構成。両国の事務所が手を組む異例の体制で、18歳から22歳のフレッシュな面々を、アジアから世界に発信していく。 会場ではオリジナル番組を制作していることも公表。“永遠”に続く物語が今日ここからスタートする。