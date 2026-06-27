韓国が運命の１日を迎える。

現在開催中の北中米Ｗ杯。２大会連続決勝トーナメント進出へついに崖っぷちに追い込まれている。２５日にＡ組３位勝ち点３、得失点-１で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっていた韓国だが、２６、２７日の試合はことごとく希望が打ち砕かれる結果に。各組３位１２チームのうち上位８チームが予選突破となるが、残り３組を残し、１次Ｌ終了の９チームのうち７位に、暫定も含めるとボーダーの８位に転落し、崖っぷちに追い込まれた。

奇跡の突破へは３つの条件が必要になる。試合順でいうとまずＬ組でガーナがクロアチアに勝利すること、Ｋ組でウズベキスタンがコンゴに５点差以内勝利か、引き分けに終わること。最後のＪ組で２位オーストリアが３位アルジェリアに勝利すること、もしくはアルジェリアが２点差以上で勝利すること。このうち２つを満たせば、突破となる。

重くのしかかりそうなのは、引き分けで２チームとも決勝Ｔ進出となる２つの組。Ｌ組は２位ガーナはすでに通過が確定している。１位通過も見据えるが、無理に勝ちにいかない可能性もある。３位クロアチアは引き分け以上で突破が確定する。決勝Ｔを見据えて勝利での上位通過を狙いにいくかが微妙な情勢だ。

最後に試合が行われるＪ組はアルゼンチンの１位通過がすでに確定している。オーストリア、アルジェリアとも勝ち点３。引き分けならばともに勝ち点４で１次リーグ突破が決まる状況となっており、“談合試合”となる可能性への指摘が出ている。

ＳＮＳなどでは「韓国かなり厳しくなったな」、「これ相当厳しいんじゃないの？」、「詰んでる可能性あるな」との声が上がっていた。

◇Ａ〜Ｉ９組終了時点での３位チームの順位は次の通り。（○は通過決定、※は最終戦未消化）

○１位スウェーデン（Ｆ） 勝ち点４、得失点０、総得点７

○２位エクアドル（Ｅ） 勝ち点４、得失点０、総得点２

○３位ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ） 勝ち点４、得失点-１、総得点５

○４位パラグアイ（Ｄ） 勝ち点４、得失点-２、総得点２

○５位セネガル（Ｉ） 勝ち点３、得失点＋２、総得点８

６位イラン（Ｇ） 勝ち点３、得失点０、総得点３

※７位クロアチア（Ｌ） 勝ち点３、得失点-１、総得点３

８位韓国（Ａ） 勝ち点３、得失点-１、総得点２

※９位アルジェリア（Ｊ） 勝ち点３、得失点-２、総得点２

１０位スコットランド（Ｃ） 勝ち点３、得失点-３、総得点１

１１位ウルグアイ（Ｈ） 勝ち点２、得失点-１、総得点３

※１２位ＤＲコンゴ（Ｋ） 勝ち点１、得失点-１、総得点１