米ラスベガスで現在開催されている世界最大級のポーカー大会、World Series of Poker（WSOP）2026。日本人も数多く出場する同大会の魅力とは。生涯獲得賞金が13億円を超えるレジェンドプロでもまだ手にしていない“ある賞品”に、人気芸人も驚きのリアクションを見せた。

【映像】“億の賞金よりも羨ましい”ポーカー世界大会の豪華賞品

26日、ABEMAにてWSOPの魅力を伝える特別番組「ポーカー世界頂上決戦 WSOP2026開幕SP」が放送。MCを務める平成ノブシコブシ・吉村崇と西澤由夏アナウンサーが、ゲストで俳優の本郷奏多、そしてプロポーカープレーヤーの岡本詩菜、中西翔太、みさわとともに、さまざまな“数字”をキーワードに世界最大級のポーカー大会の魅力を深掘りした。

メインイベントの優勝賞金は日本円で約15億円とも言われるWSOP。一攫千金のラスベガス・ドリームに目が眩んでしまいそうになるが、生涯獲得賞金が13億円を超えるプロポーカープレーヤーのみさわは「賞金よりも羨ましい」ある賞品がほしいという。

それが、賞金とは別に優勝したプレーヤーのみに贈られる“ブレスレット”。期間中さまざまなトーナメントが行われるWSOPにおいて、用意されるブレスレットは毎年100個のみ。これまで賞金を荒稼ぎしてきたみさわだが、WSOPでのブレスレット獲得経験はない。一方、番組に出演した岡本は2本、中西も1本過去にブレスレットを獲得している。

番組では実際に2人が獲得したブレスレットが紹介され、本郷も思わず「これ、めちゃくちゃすごいことですよ！“金メダルが見られる”みたいなこと」と大興奮。吉村が「そんなにすごいんですか？」とその希少さにピンときていない中、実物を見たみさわも思わず「すごいですね…」とボソリ。「すごい羨ましいです。夢ですね」と何度も憧れを口にしていた。

今大会でもすでに、日本人プレーヤーの木原直哉がブレスレットを2つ獲得済み。今後のイベントでもその勢いに続けるか、大会の模様はABEMAでも中継される予定となっている。

（ABEMA／「ポーカーチャンネル」より）