猫を夢中にさせる大好きな物3つ

猫が大好きな物はたくさんありますね。その中でも特に多くの猫に好まれるのは次のような物です。

1.段ボール

ほとんどの猫が大好きであろう段ボール。段ボールに興味がないという猫は聞いたことがないくらいです。

段ボールの空き箱を見つければ、すぐさま中へ飛び込みます。中身が入っていてもお構いなしで潜り込むことも。中に入って寝てしまったり、出たり入ったりを繰り返して遊んだり…。時には小さすぎるんじゃないかと思うような箱に無理矢理体を押し込めていることもあります。

猫がなぜ段ボールを好むのか、それは四方を囲まれていて安心するからということが考えられます。野生時代の猫は、外敵から身を守るために穴蔵などの薄暗く狭い場所に潜り込むことがありました。そのような場所は、猫にとって落ち着けるのです。

また段ボールは空気の層があるため、断熱性に優れています。中に入るとあたたかくて快適なのでしょう。

2.ブランケット

猫はやわらかくてあたたかいものが好き。特にブランケットのような物は心地よいようで、その上でよく寝ていますね。寝る前にブランケットにフミフミすることもあり、見ているこちらが癒されてしまいます。

同じようにクッションや大きめのタオルも好きです。畳んだ洗濯物の上で寝られてしまうなんてことも。取り込んだばかりの洗濯物はあたたかくて気持ちいいのでしょうね。

やわらかくてあたたかい物…それはまさに、母猫のぬくもり。子猫時代を思い出してリラックスできるのです。

3.おもちゃ

猫は遊びが大好き。猫用のおもちゃで遊ぶのも大好きです。特に猫じゃらしは、紐の先に羽根やねずみを模した人形がついている物が多く、狩りをしている気分になり、夢中になって追いかけます。獲物の動きを真似してあげると、ますます本能が刺激されるでしょう。

飼い主さんがおもちゃで遊んであげることは、ストレス発散や運動不足解消になるだけでなく、愛猫とのよいコミュニケーションになります。遊びを通して絆も深まることでしょう。

猫が大好きな物…与える際に気を付けるべきことはある？

猫が大好きな物を与える際に気を付けたいのが劣化と誤飲です。猫が気に入ってかじったり遊んだりしているうちに、ボロボロになってしまいます。その欠片やほつれた糸などを誤って口にしてしまうことがあるため注意が必要です。

特に、おもちゃについている細かいパーツが外れると誤飲しやすくなります。遊び終わったら放置せず、片付けるようにしましょう。劣化が見られたら新しい物と取り替えてくださいね。

まとめ

猫はお気に入りを見つけるのがとっても上手。ここで挙げた物以外にも、家の中には猫が大好きな物がいくつもあるのではないでしょうか。飼い主さんの物だったのに、いつの間にか愛猫に取られていたなんて物もあるかもしれませんね。

猫が使っている物は、時々点検し、欠片などを飲み込んでしまわないよう注意しましょう。