サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で、韓国が1次リーグ敗退の危機に瀕している。A組での戦いを1勝2敗の3位で終え、その後の他国の結果で崖っぷちに。中国でも注目が集まっている。

決勝トーナメント（T）に進出できるのか、それとも1次リーグで散るのか。韓国に熱視線を注いでいるのは、W杯に出場していない中国だ。

中国メディア「新浪新聞」は、1次リーグF組で日本が戦った25日（日本時間26日）の結果を注視。「怖れていたことが現実に！日本は助けてくれず、ドイツが追い打ちをかけ、韓国はW杯予選敗退に更に近い位置に」と題する記事を掲載した。

韓国にとって最悪となったエクアドルのドイツ撃破も報じる中、スウェーデンと引き分けた日本にも注目。「アジアの同胞日本も力を尽くさなかった。日本は全力を出せばスウェーデンに勝ったはずだ。しかし、森保一は名前の通り、やはり力を『保つ』策に出て、ベストメンバーで臨むことなく、最終的には……引き分けを目指しているように感じられた」と伝えた。

ネット上の中国人からも様々な声が上がっている。

「韓国は自分たちの努力が足りないだけだ。日本のせいではない」

「3位の中の争い、テレビドラマよりも刺激的」

「実力がなければだめだ。どこかに頼らなければならないなんて、、、情けない」

「中国サッカーは更にひどい」

韓国は26日（日本時間27日）の1次リーグG、H、I組を終え、組3位グループの中で8番手とさらに追い込まれている。



（THE ANSWER編集部）