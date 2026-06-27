千葉大の「Ms contest 2022」でグランプリを獲得した原田菜月が25日、自身のインスタグラムを更新。この4月から勤めている職場について公開した。



【写真】既にアナウンサーの顔 スーツ姿のリポートが初々しい

「初めまして！そして、以前からフォローしてくださっている皆さん、お久しぶりです 4月にFBS福岡放送へ入社しました、新人アナウンサーの原田菜月です」とアナウンサーになっていたことを報告した原田アナ。「5月20日に初鳴きを迎え、夢だったアナウンサーとしての一歩を踏み出しました。ご縁があって、魅力あふれる福岡でアナウンサーになれたことをとても嬉しく思っています」と既に第一歩を踏み出したことも知らせた。



「福岡での新生活も少しずつ慣れてきて、早くもその魅力を満喫しています」と新しい環境にも順応していることを報告。「これから福岡・佐賀の皆さんに寄り添いながら、心に届く情報をお伝えできるよう精一杯頑張ります」とつづった。



翌26日には「昨日の投稿へのたくさんのいいねやコメント、ありがとうございました」と報告に対して多くの反響があった事に感謝した。「博多祇園山笠の『櫛田入り』を間近で楽しめる桟敷券の販売が始まり、取材で櫛田神社に行ってきました」と福岡の名物行事を取材したことも伝えた。さらに27日にはデコルテがのぞくコーデで「楽水園へ行ってきました」と記し、「緑豊かな庭園と、かわいいカルガモの親子に癒された」休日についてつづっている。



原田アナは千葉県出身。名門の渋谷教育学園幕張高校を経て、千葉大法政経学部に進学。2022年の大学1年生の時にミスコングランプリを獲得した。ミスコン活動時からアナウンサーになりたいという夢を語っており、今年3月28日の大学卒業式後には袴姿の写真と共に「そして最後に夢、叶えました！」と投稿するなど、アナウンサーになったことを示唆していた。



（よろず～ニュース編集部）