日韓男性７人組・ＡＥＮ、初ステージで４曲披露「一生懸命、汗を流して頑張ってきました」先輩はＩＶＥら

７人組新ボーイズグループ「ＡＥＮ（エイエン）」が２７日、東京・ＳＧＣホール有明で初ショーケースを開催した。

６人組ガールズグループ「ＩＶＥ」らが所属する韓国の芸能事務所「ＳＴＡＲＳＨＩＰエンターテインメント」が昨年に行ったオーディションで合格した日本出身の３人と韓国出身の４人の計７人で結成。この日は初ショーケースにして初ステージとなり、客席には台風が接近する中でも多くのファンが集まった。

７人は緊張の色も見せながら、キレ良くオリジナル曲「Ｃｌｏｃｋｗｉｓｅ」「Ｆｏｃｕｓ ｏｎ Ｍｅ」のほか、ＨＡＮＡの「Ｄｒｏｐ．」など４曲をパフォーマンス。カイラは「今までずっと努力してきて練習してきた分、披露することできてうれしく思います」と笑顔を見せ、ハルも「一生懸命、汗を流して頑張ってきました。皆さんが喜んでくれたらうれしいです」と初々しく話した。

グループ名は「Ａ Ｎｅｗ Ｅｒａ ｏｆ Ｎｏｗ」の略。日本語で「今この瞬間を新たに定義し、作り上げていく新しい世代」を意味し、絶えず変化して成長し続けるグループになるという決意が込められている。

グループの魅力について問われたジヨンは「素直で優しいところだと思います」と即答。ハルは「日韓それぞれの魅力が溶け合っているところ」と明かし、カイラは「誰もが楽しめる音楽を通じて人と人がつながれるとろこだと思います」と熱弁した。

８月５日にはＥＰ「Ａ ＮＥＷ ＥＲＡ ＯＦ ＮＯＷ」の発売も予定しているといい、ジヨンは「一生懸命準備しているので期待してください」とアピール。今後に向けてハルトは「日本と韓国を中心として皆さんに愛されるグループになりたい。グローバルアーティストを目標にしています」と宣言していた。

◆ＡＥＮ ２０２５年、結成。メンバーはジヨン（２２）、ボミン（２２）、ギュヒョン（２１）、ハル（２０）、ジュンソ（１９）、カイラ（１８）、ハルト（２０）の７人。マネジメントは日本の芸能事務所「アミューズ」と韓国の芸能事務所「ＳＴＡＲＳＨＩＰエンターテインメント」が行う。