ソフトボール女子日本代表が２７日、群馬・高崎市で２８年ロサンゼルス五輪につながるＷ杯予選（７月、ペルー）、愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）に向け、カナダ代表との強化試合に臨んだ。２１年東京五輪金メダルメンバーの藤田倭（ビックカメラ高崎）が４年ぶりに代表復帰を果たし、豪快２発で健在ぶりを示した。

２６日にもカナダ代表と試合し、一発を放った藤田は、この日の２試合目に「１番・ＤＰ」で先発し、２回１死から中越え２ランを放った。「ちょっと安心したのはあります。４年のブランクがあって、海外の選手とどういう戦いをしていくか不安もあったので、ちょっとホッとした部分はあります」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

２１年東京五輪では「投打二刀流」で代表入りし、日本の１３年ぶり２度目の金メダルに貢献。２２年の代表シーズン後、若手の躍進もあり、代表に声がかからなくなった。この４年を振り返り「若い選手の勢いだったり、新しいカラーが舞い込んできた。そこのピースに自分がはまらない、そういう結果を出せていなかった」。東京五輪を「ゴール」と一度決めていた中だったが、小さい頃から憧れてきた日の丸への思いは、消えることはなかった。

ロス五輪切符取りが始まる７月のＷ杯予選に向け、宇津木麗華監督から「最後のチャンスだと思って、しっかりチャンスをつかんでほしい」と３５歳になった大砲に声がかかった。今の代表には左の強打者は打線に４〜５人そろうが、右の主砲が少ない。指揮官は「一発が欲しい時に藤田。どんな場面でも期待ができる」と白羽の矢が立った。藤田は「ラストチャンス」と腹をくくり、代表のユニホームに袖を通した。

東京五輪から５年たち、３５歳のベテランになった。「体は強いのでけがはしない」とフィジカル面の衰えは感じていないが、打撃では「ボールの見え方が変わった」という。合宿でも映像を見ながら、自身のスイングの軌道を細かく確認し「ボールの見方は大事にしている。バットの出し方、タイミングの取り方は若い選手より細かく感覚を養っている」と健在な長打力につなげている。

ロス五輪はまだ見えていないが、１つずつ結果を残した先にある舞台。まずはＷ杯予選へ「チームを勢いつけられる、カギとなるプレーができたら最高」と帰ってきた主砲が、存在感を放つ。