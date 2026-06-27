Ｊ２磐田の元日本代表ＧＫ川島永嗣（４３）が静岡・ヤマハグラウンドでの練習後に取材に応じ、サッカー北中米Ｗ杯で史上最多５度の優勝を誇る「王国」ブラジルと米ヒューストンで対戦する日本代表にエールを送った。

２０１０年南アフリカ大会から２０２２年カタール大会まで４大会連続でＷ杯の日本代表に選出された川島は、決勝トーナメントに進んだ後輩たちを「一緒に戦っている気持ちで見ています。本当の戦いはこれから」と激励した。「今のチームなら言っていることを実現できると思う。次は難しいゲームになるけれど、チームで乗り越えて、もう一つ先へ行ってもらえたら」と期待を寄せた。

２６日のスウェーデン戦（１△１）で日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たし、自身が持つＷ杯日本人最年長出場記録を３９歳２８６日に更新したＤＦ長友佑都は過去大会で共闘した仲。「４年間の犠牲や、さまざまなものを乗り越えなければあのピッチには立てない。それを乗り越えたからこそ、彼はピッチに立てた」とたたえた。

長友は出場した試合後、「Ｗ杯、マンマミーア！（イタリア語で『信じられない』）」と、前回大会の「ブラボー」に続くフレーズで喜びを表現。川島もその言葉を引用し、「ハチマキ以外はマンマミーアだったと思います」と笑顔で祝福した。