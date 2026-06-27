作品中で「ALSを治療できる病気にする」ために挑戦！ バイオジェン・ジャパン「宇宙兄弟×バイオジェン」

記事ポイント バイオジェン・ジャパンが「宇宙兄弟×バイオジェン」キャンペーンを開始『宇宙兄弟』の登場人物に則してALSに関わるインタビュー記事や動画を制作「Together In ALS」で2026年6月21日から12月末まで継続予定 バイオジェン・ジャパンが「宇宙兄弟×バイオジェン」キャンペーンを開始『宇宙兄弟』の登場人物に則してALSに関わるインタビュー記事や動画を制作「Together In ALS」で2026年6月21日から12月末まで継続予定

バイオジェン・ジャパンが、コルク社と2026年6月21日のWorld ALS Dayより「宇宙兄弟×バイオジェン」キャンペーンを開始しました。

ALSに関わる方々へのインタビュー記事やスペシャル動画を通じて、ALS治療の進展に向けた取組みや熱意を伝える特別企画です。

バイオジェン・ジャパン「宇宙兄弟×バイオジェン」

開始日：2026年6月21日継続予定：2026年12月までウェブサイト：「Together In ALS」2026年6月21日：「宇宙兄弟とともにALSを知り、考える企画」キャンペーン開始2026年7月：インタビュー企画第1弾掲載予定2026年8月：インタビュー企画第2弾掲載予定2026年9月：スペシャルムービー掲載予定2026年10月：インタビュー企画第3弾掲載予定

本キャンペーンは、2026年6月21日より12月末までの約半年間、『宇宙兄弟』の登場人物に則して展開されます。

ALSに関わる方々へのインタビュー記事やスペシャル動画を制作し、ALS治療の進展に向けた取組みや熱意を伝えます。

掲載先は、バイオジェン・ジャパンのALS疾患啓発ウェブサイト「Together In ALS」です。

ALSと向き合う登場人物を描く『宇宙兄弟』

漫画『宇宙兄弟』は、「宇宙飛行士になる」という夢に挑む兄・ムッタと弟・ヒビトの物語を軸にした作品です。

作中では、ALSで父を亡くし、その治療法を見つけるために自ら宇宙をめざす宇宙飛行士・せりか、ALSを発症してなお夢を追い続ける天文学者・シャロンなど、ALSと向き合う登場人物たちの姿が描かれています。

作品中で「ALSを治療できる病気にする」ために挑戦する登場人物の姿は、ALS治療薬を開発・販売し、さらなるパイプラインの開発にも取り組むバイオジェンの企業姿勢とも重なります。

「Together In ALS」で展開される特別企画

「Together In ALS」では、2026年6月21日に「宇宙兄弟とともにALSを知り、考える企画」キャンペーンが始まります。

2026年7月と8月にインタビュー企画、2026年9月にスペシャルムービー、2026年10月にインタビュー企画第3弾が掲載される予定です。

2026年12月まで続く企画として、『宇宙兄弟』の登場人物に則した記事や動画が順次掲載されます。

ALSとSOD1-ALSについて知る内容

ALS：随意筋の運動をコントロールする脳と脊髄における運動ニューロンの喪失をもたらす希少かつ進行性で死に至る神経変性疾患平均余命：症状の発現後3年から5年SOD1遺伝子変異：全世界のALSの推計罹患者数16万8,000人の約2％に関わる日本でのSOD1遺伝子変異：約30％

ALSは患者さんに筋力の低下と萎縮をもたらし、徐々に運動、発話、摂食の能力を喪失させる疾患です。

複数の遺伝子がALSの発症に関わっており、遺伝子検査により、ALSの家族歴がなくとも遺伝子変異に関係するタイプのALSであるかどうかを判断できます。

SOD1-ALSの患者さんは、身体にSOD1遺伝子変異によるSOD1タンパク質の有害な誤った折り畳みを生じます。

せりか基金につながる『宇宙兄弟』のストーリー

活動開始：2017年5月

「せりか基金」は、漫画『宇宙兄弟』のストーリーで描かれた「難病ALSが治療可能な病気となる」希望のある世界を現実世界で実現するために活動を開始しました。

チャリティグッズの販売や寄付等を通じて集めた金額を研究助成金として、毎年末に開催される「せりか基金賞」授賞式で、ALS治療薬開発のための研究に従事されている先生方に渡しています。

『宇宙兄弟』の物語に重ねながら、ALSに向き合う人々の声や治療への取り組みを知るきっかけになります。

せりかやシャロンの背景と現実の研究支援がつながり、作品から広がるALS啓発の流れに触れられる企画です。

バイオジェン・ジャパン「宇宙兄弟×バイオジェン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「宇宙兄弟×バイオジェン」キャンペーンはいつ始まりましたか？

A. バイオジェン・ジャパンは、コルク社と2026年6月21日のWorld ALS Dayより「宇宙兄弟×バイオジェン」キャンペーンを開始しました。

Q. キャンペーンではどのような内容が掲載されますか？

A. 『宇宙兄弟』の登場人物に則して、ALSに関わる方々へのインタビュー記事やスペシャル動画が制作されます。

Q. 掲載先はどこですか？

A. 掲載先は、バイオジェン・ジャパンのALS疾患啓発ウェブサイト「Together In ALS」です。

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