ももクロ佐々木彩夏、30歳記念ソングのメイキング公開 CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」オマージュ裏側も
6月11日に30歳の誕生日を迎えた、ももいろクローバーZ・佐々木彩夏の30歳記念ソング「30 STREET!!!」のレコーディングメイキングムービーが、ももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】佐々木彩夏30歳記念ソングのメイキングが公開
新曲「30 STREET!!!」は、作詞・作曲を前山田健一、編曲を早川博隆と河原レオの二人が担当し、ももいろクローバーZ最年少メンバーである佐々木彩夏の30歳を記念して制作された楽曲。「三十路」を英語で言い換えたタイトルが象徴するように、“30歳という新たな道を自分らしく進んでいく“というメッセージが込められた、佐々木らしいキュートでポジティブなアイドル感あふれる楽曲に仕上がっている。
今回公開された映像では、新曲「30 STREET!!!」のレコーディング風景やディレクションをする前山田とのやりとりを垣間見られる内容となっている。さらに佐々木のショートインタビューやCUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」をオマージュしているセリフについてなど見どころ満載となっている。
【動画】佐々木彩夏30歳記念ソングのメイキングが公開
新曲「30 STREET!!!」は、作詞・作曲を前山田健一、編曲を早川博隆と河原レオの二人が担当し、ももいろクローバーZ最年少メンバーである佐々木彩夏の30歳を記念して制作された楽曲。「三十路」を英語で言い換えたタイトルが象徴するように、“30歳という新たな道を自分らしく進んでいく“というメッセージが込められた、佐々木らしいキュートでポジティブなアイドル感あふれる楽曲に仕上がっている。
今回公開された映像では、新曲「30 STREET!!!」のレコーディング風景やディレクションをする前山田とのやりとりを垣間見られる内容となっている。さらに佐々木のショートインタビューやCUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」をオマージュしているセリフについてなど見どころ満載となっている。