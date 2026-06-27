元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、27日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「最近、めっちゃ格好いい」と思ったサッカー選手を実名告白した。

今週のゲストはタレント徳光正行。徳光を前に田中は「サッカーで最近、めっちゃ格好いいと思う人見つけて」と切り出した。「言っていいよね？ 私、狙ってないからね？ 狙ってないし、そういうあれじゃなくて。中村敬斗さん」と明かした。

「めっちゃ格好いいの。背が高くて。顔小さくて。ファッション誌の表紙に出られて」と絶賛。「私、インスタ見るだけのアカウント持ってるんですけど、フォローしちゃいました」と明かした。当該アカウントは「適当な名前でやってます」と補足した。

中村は現在行われているFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に日本代表として出場中。1次リーグのオランダ戦では後半12分、0−1から同点に追い付くゴールを決めている。

番組公式Xには田中と徳光正行のツーショット写真が公開されている。