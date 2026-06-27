Threadsで話題になっているのは、予想外の姿を見せてくれたわんこの一幕。思わず笑ってしまう光景は記事執筆時点で1万9000回を超えて表示されており、「マイクラみたいｗ」「これは驚く(笑)」などのコメントの他、2000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『お昼寝している犬が動いていない』と思い、よく観察してみた結果→予想の上をいく『まさかの光景』】

顔が動かない！？

Threadsアカウント「leo_sta210」の投稿主さんが紹介したのは、ビションフリーゼとトイプードルのミックス犬である「ペルルちゃん」が見せた一幕。

ペルルちゃんがお昼寝をしていたある日のこと。ふと視線を向けると、こちらを見ているような気がするのに、なぜか顔がまったく動きません。不思議に思った投稿主さんが近付いてよく観察してみると、その理由が判明しました。実はペルルちゃんの顔にはブランケットがちょうどかかっており、顔の部分だけが隠れていたのです。

しかも、そのブランケットにはビションフリーゼの顔がプリントされていました。偶然にもプリントの位置とペルルちゃんの体がぴったり重なり、本物とイラストが見事に一体化。その結果、まるで顔だけデフォルメされたキャラクターのような不思議な姿になっていたのです。

仕組みに気付いた投稿主さんは思わず大笑い。偶然が生み出した、二度と見られないかもしれないハプニングとなったのでした。

この投稿には、「フュージョンが上手すぎて草」「なんか溶けてて可愛い」など、多くのコメントが寄せられています。

兄に圧をかける一幕も

ペルルちゃんには、兄のような存在の同居犬、レオちゃんがいます。レオちゃんがおやつを食べていると、ペルルちゃんは背後からじーっと無表情で見つめ、静かに圧をかけてくるのだとか。

その真剣すぎる表情は、例のブランケットのビションフリーゼのプリントとそっくり。「またあの顔だ！」と思わず吹き出してしまうような、なんともシュールな光景に、家族も毎回笑顔になっているそうです。

Threadsアカウント「leo_sta210」には、他にもレオちゃん＆ペルルちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「leo_sta210」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。