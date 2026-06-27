運転中に起きた、思わずキュンとする珍事が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破し、「かわいすぎる」「たまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車の助手席に座っていたら、後頭部から『フンッ』と鼻息が聞こえてきて…後ろを見た瞬間の『尊い光景』】

背後から聞こえた鼻息

TikTokアカウント「kota.pome10」の投稿主さんが紹介したのは、車を運転中に起きた珍事。突然、後頭部のあたりから「フンッ」と小さな鼻息が聞こえてきたそうです。不思議に思って振り返ってみると、そこには思わず笑ってしまう光景が。なんと、ポメラニアンのコタローちゃんがヘッドレストの穴からひょっこり顔をのぞかせていたのです。

顔が穴にぴったり収まり、まるでそこから生えているかのような姿がなんとも愛らしいコタローちゃん。さらに後部座席を見てみると、小さな体をちょこんと座らせながら、一生懸命前をのぞいていました。少しでも大好きな投稿主さんの近くにいたくて、最適な場所を見つけたのでしょう。

可愛らしい表情と健気な行動に、見た人たちも思わずほっこり。車内で生まれた癒やしのワンシーンに、多くの反響が寄せられたのでした。

同居犬とのかわいい抗争

コタローちゃんには、同居犬のてんちゃんという頼もしい遊び相手がいます。てんちゃんは驚くほどジャンプ力が高く、とてもパワフルな性格。おもちゃ遊びが始まると、コタローちゃんはいつも押され気味なのだとか。

もちろん、隙を見ておもちゃを奪い返す場面もありますが、最後にはてんちゃんに取り返されてしまうことがほとんど。それでも2匹は仲良く遊び続けており、それぞれのペースで楽しんでいるとのこと。元気いっぱいのてんちゃんと、どこかマイペースなコタローちゃん。それぞれ違った魅力を持つ、微笑ましいコンビなのでした。

TikTokアカウント「kota.pome10」には、他にもコタローちゃん＆てんちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kota.pome10」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。