「果たして大丈夫なのか？」降板後の佐々木の再びの“涙”に米注目 独り立ちが期待される中…逆転3ランで5敗目「ロウキは涙している場合ではない」
佐々木は制球に苦しみ5敗目を喫した(C)Getty Images
ドジャース・佐々木朗希は現地6月26日に敵地で行われたパドレス戦に先発。5回途中3安打6四死球3失点で今季5敗目。降板後のワンシーンにも注目が高まっている。
【動画】大丈夫か？佐々木が降板後に涙ぐんでいるかに見える実際のシーン
宿敵パドレスとの敵地での一戦、注目が高まる中、この日の佐々木は制球に苦しんだ。
2回にムーキー・ベッツの10号ソロで味方に先制点をもらった直後の2回裏、4番のマニー・マチャドから連続四球、一死一、二塁のピンチを迎えると0−2と追い込みながら、7番タイ・フランスに浮いたスライダーを捉えられ、逆転3ランを浴びる。呆然とした表情で打球方向を見つめた佐々木。
その後も立て直せず、5回先頭のフェルナンド.タティスJr．に二塁打を許し、続くサマド・テイラーに四球を与えた時点で交代となった。
また注目されたのは降板後、ベンチで見せた表情にもあった。
ふがいない内容に納得がいかなかったのか、ベンチに座りこみ、顔を赤くしながら涙ぐんでいるように見えるシーンが中継に映し出された。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のネルソン・エスピナル記者は自身のXで佐々木の降板後の様子を伝えながら、この日の登坂内容について「スプリットの制球がひどかった」としながら、「彼の球威はまだ健在だ」とつづっている。
一方、佐々木が降板後に涙ぐむシーンはなかなかうまくいかない時期の昨年も見られたことで米ファンの間からは「果たして、大丈夫なのか？」「ロウキはドジャースという恵まれた環境にいて涙している場合ではない」「ドジャースは追加のメンタルパフォーマンスコーチが必要」「佐々木はまだ若い」「彼はMLBの支配的な先発投手になれるのか？」と叱咤激励の声も飛んでいる。
佐々木の育成に関してはドジャースがリリーフなども経験させながら慎重にチームが取り組んできた経緯は伝わっているだけに、本人の奮起を促した。
一時は安定したピッチングを示していた右腕も5月23日のブルワーズ戦で3勝目をマークして以来、勝ち星から遠ざかっている。潜在能力はピカイチとされる剛腕のメジャーでの道のりが引き続き、注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]