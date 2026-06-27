２７日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に、元Ｋ―１王者の武尊と妻でタレントの川口葵が出演。武尊が妻に肝がすわっているなと感じたことを明かした。

「妻に負けていると感じたことはあるか？」と問われると、「僕もメンタル強いって言われるんですけど、それ以上に奥さんがメンタル強くて」と武尊。大企業の社長や有名アスリートら約３００人の招待客がいた結婚式でのエピソードを語った。

「最初のあいさつ。さすがに緊張するだろうなと思って、短めでいいからねって言ったんですけど、すごくはっきりしゃべってて、『小さい頃の夢がタッキー（滝沢秀明）と結婚することだったんですけど、結婚したのはタッケーでした』っていうギャグを言い出して」と武尊。「ウソだろ、ここでそんんなこと言えるんだって。まさかそんなこと言うと思ってないから、（会場も）ザワザワして。でも（川口は）スンってしてて」と、川口の“強心臓”ぶりに驚いたという。

これを聞いたＭＣの浜田雅功が「緊張しなかったの？」と尋ねると、「結婚式ってお堅いイメージがあると思うので、ちょっとでも和らいでくれたらいいなと思って冗談を言いました。みんな笑ってくれて」と川口。武尊のスピーチについては「スベるのが怖かったのか真面目に終わって」と話し、スタジオでも笑いが起こった。

武尊は「最初のあいさつで新郎がボケないでしょ。まさか奥さんがボケてくると思わなかった」と苦笑していた。