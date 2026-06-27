6月27日、福島競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、アンムート（牝2・栗東・奥村豊）が鮮やかな逃げ切りを決めた。5馬身差の2着に2番人気のエーアイクワイ（牡2・美浦・相沢郁）、3着にショウナンハーヴェ（牡2・美浦・中舘英二）が入った。勝ちタイムは1:09.3（良）。

坂井瑠星騎乗の1番人気、アンムートが5馬身差の圧勝で鮮烈なデビューVを飾った。レースではスタートを決めるとスッと先手を奪い、スピードの違いで隊列をリード。終始余裕のある手応えで主導権を握った。直線に向いても勢いはまったく衰えず、後続をグングン突き放す一方。最後はライバルを寄せ付けることなく、5馬身差の圧勝劇で初陣を飾った。同馬は2022年毎日杯を制したピースオブエイトの半妹。良血馬が初戦から素質の高さを存分に示した。

アンムート 1戦1勝

（牝2・栗東・奥村豊）

父：シルバーステート

母：トレジャーステイト

母父：Oasis Dream

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム